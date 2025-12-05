Над Україною за ніч знешкодили 80 зі 137 російських дронів
Київ • УНН
росія вночі 5 грудня атакувала Україну 137 дронами типу Shahed, Гербера та інших, з яких 80 збито або придушено. Зафіксовано влучання 57 безпілотників у 13 локаціях на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
росія вночі вдарила по Україні 137 дронами, 80 з яких збито або придушено, але є влучання у 13 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 грудня (з 19:00 4 грудня) ворог атакував 137-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях
