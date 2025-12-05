Над Україною за ніч знешкодили 80 зі 137 російських дронів

росія вночі вдарила по Україні 137 дронами, 80 з яких збито або придушено, але є влучання у 13 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 грудня (з 19:00 4 грудня) ворог атакував 137-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

