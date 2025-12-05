Над Украиной за ночь обезвредили 80 из 137 российских дронов
Киев • УНН
россия ночью 5 декабря атаковала Украину 137 дронами типа Shahed, Gerbera и других, из которых 80 сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 57 беспилотников в 13 локациях на севере, юге, востоке и в центре страны.
россия ночью ударила по Украине 137 дронами, 80 из которых сбиты или подавлены, но есть попадания в 13 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 декабря (с 19:00 4 декабря) враг атаковал 137-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда - ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания 57-ми ударных БпЛА на 13-ти локациях
Удар рф по Днепропетровщине 5 декабря: погиб 12-летний мальчик, травмы получили три человека05.12.25, 08:54 • 516 просмотров