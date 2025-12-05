Над Украиной за ночь обезвредили 80 из 137 российских дронов

россия ночью ударила по Украине 137 дронами, 80 из которых сбиты или подавлены, но есть попадания в 13 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 декабря (с 19:00 4 декабря) враг атаковал 137-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда - ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания 57-ми ударных БпЛА на 13-ти локациях - сообщили в ВС ВСУ.

