НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

Конкурс з відбору кандидатів на директора Бюро економічної безпеки виходить на фінішну пряму. Після перевірки документів та декількох етапів тестування з 43 претендентів залишилося 16. Хто ці люди та чим відомі - розбирався УНН.

Бюро економічної безпеки було створено навесні 2021 року та прийшло на зміну ДФС (податковій міліції). Новий орган отримав більше повноважень, а також слідчі й аналітичні функції, що повинні були сприяти ефективній роботі. БЕБ мав впливати на економічну безпеку за допомогою доступів до баз даних, без блокувань підприємств та репресивних методів.

Невдалий старт та "перезавантаження"

Початок роботи Бюро прийшовся на повномасштабне вторгнення, тож одразу показати результативність орган не зміг. Крім того, його директор Вадим Мельник пів життя пропрацював на посадах в податковій міліції й, відповідно, значна частина його колишніх працівників перейшла до нової структури, тож і методи роботи змінювались важко. У квітні 2023 року Мельник пішов у відставку на хвилі критики щодо неефективності роботи БЕБ у 2022 році. Поступово нова структура показала вже досить пристойні результати, зокрема й щодо відшкодування компаніями-порушниками збитків до державного бюджету від 544,3 млн грн у 2023 році до 5,3 млрд грн у 2024-му.

Однак постійні зміни виконуючих обов’язки директора не дозволяли новоствореному органу нормально розвиватись, а недовіра до прозорості відбору директора, визначеному у профільному законі, та призначення працівників призвела до виникнення ініціативи з "перезавантаження БЕБ". Зміни до закону щодо процедури відбору директора та подальшої переатестації працівників Бюро пролобіював народний депутат Ярослав Железняк, як найяскравіший критик роботи органу.

За новими правилами комісія утворена з трьох міжнародних експертів та трьох громадян України. При цьому будь-яке рішення комісії вважається прийнятим лише тоді, коли за нього проголосували не менше чотирьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох іноземців.

Для призначення на посаду Директора до Кабінету Міністрів подаються дві кандидатури. Їх, шляхом відкритого голосування, обирають серед тих, хто пройшов тестування, співбесіду та спеціальні перевірки. Відповідно до закону, переможці повинні мати найкращі професійний досвід, знання та особисті якості для виконання службових обов’язків, а також відповідати критеріям професійної компетентності та доброчесності.

Після подання на розгляд Прем’єр-міністру України двох учасників конкурсу КМУ протягом 10 днів має призначати Директора Бюро економічної безпеки України, який вважатиметься переможцем конкурсу.

Очолила комісію експертка з антикорупції, ексдиректорка департаменту в Міністерстві юстиції Румунії Лаура Штефан (Laura O. Stefan). У квітні 2024 низка ЗМІ оприлюднила фото нібито таємної зустрічі пані Штефан з ініціатором перезавантаження БЕБ народним депутатом Ярославом Железняком. Така зустріч – це прямий конфлікт інтересів, про який члени комісії повинні негайно повідомляти. Тоді пані Штефан прокоментувала, що вона вже рік не була в Україні і працює в комісії дистанційно. Железняк своєю чергою підтвердив, що на фото він, однак зустріч була з зовсім іншою людиною, але не уточнив з ким саме.

На конкурс подалися 43 кандидати з різних сфер: від громадських активістів до професійних правоохоронців. Після перевірки документів на відповідність умовам конкурсу та подальших чотирьох тестувань їх залишилось 16. Наразі комісія чекає результати спецперевірок по кандидатах, зокрема щодо їхніх статків аби перевірити доброчесність.

13 з 16 кандидатів мають за плечима досвід роботи у правоохоронних органах. Більше всього кандидатів від антикорупційної вертикалі – НАБУ та САП. Така кількість пояснюється просто – процедура відбору схожа на процедуру відбору директора НАБУ, а працівники цієї структури апріорі більш привабливі для міжнародних експертів, адже, на їх думку, вже пройшли певний відбір такими ж міжнародними експертами. 6 претендентів – колишні працівники міліції, поліції, СБУ та ДФС, ще частина – прокурорські працівники.

"Головні кандидати"

Окремо варто відзначити декількох кандидатів, які активно позиціонують себе в ЗМІ як "головні" та "топ" кандидати, майбутні переможці тощо. На це вже звернули увагу журналісти "Радіо Свобода".

Руслан Пахомов, ФОП та директор "Форсего Україна". Згідно декларації найзаможніший з кандидатів – заробив за 2024 рік понад 21 млн грн. Колишній менеджер медіа-бізнесу СКМ Ріната Ахметова. Медійну активність різко збільшив напередодні конкурсу та продовжив вже під час його проведення: інтерв’ю та компліментарні новини постійно з'являються на всеукраїнських ресурсах. Напередодні призначення конкурсу також була створена сторінка у Вікіпедії, де, як і в новинах про Пахомова, зазначається про досвід "роботи" у ФБР. Фактично ж це просто стажування по обміну з МВС в той час, коли Пахомов працював у міліції. Тож натягнуті "факти" та шалена медійна активність точно викличе додаткові питання на співбесіді. Однак при цьому на тестуванні загальних навичок Пахомов набрав найбільший бал серед кандидатів.

Ігор Шепетін, полковник СБУ, який боронив Бахмут. Саме так позиціонують цього кандидата у ЗМІ та телеграм-каналах, де роз’яснюють чому "ветеран та герой війни Шепетін" вирішив очолити Бюро й називають його топ-претендентом на посаду директора. Шепетін гарно виглядає на фото у військовому однострої та входить до десятки кандидатів з найбільшими балами у першому тестуванні. Однак з 2017 по 2021, тобто до ліквідації служби, він працював у ДФС України. Тоді як очистка рядів БЕБ від колишніх податківців була однією з головних вимог нардепів під час проведення нового конкурсу та подальшої переатестації персоналу.

Атілла Ковчі, прокурор Офісу генерального прокурора, екскандидат на директора БЕБ у 2021 році. З липня 2020 року обіймає посаду прокурора в Офісі генпрокурора. У 2016-2020-му був заввідділу правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин. Медійна активність Ковчі співпала з початком конкурсу на Директора БЕБ. За цей час він взяв участь у декількох зустрічах з бізнес-спільнотами, опублікував десятки дописів щодо майбутнього БЕБ та економічної безпеки, дав інтерв'ю провідним та регіональним ресурсам. Ковчі позиціонує себе як фахівець у сфері боротьби з економічною злочинністю, максимально відкритий для бізнесу і громадськості керівник та прихильник кримінального аналізу.

Кандидати-антикорупціонери

Кандидатів з антикорупційної вертикалі – НАБУ та САП – серед претендентів залишилося найбільше і це передбачувано. Конкурс – калька з конкурсу на посаду директора НАБУ. Адже за задумом ідеологів "перезавантаження", БЕБ повинно стати чимось подібним до Національного антикорупційного бюро – структурою з обмеженим на неї впливом влади.

Олександр Цивінський, керівник підрозділу детективів НАБУ. Відомий свіжим розслідуванням справи Комарницького щодо махінацій зі столичною землею – операція "Чисте місто". Ця справа стала чи не найбільшим ударом по столичній владі, підозри отримали заступник Віталія Кличка та депутати Київради, низка топ-чиновників КМДА були звільнені зі свої посад.

Раніше Цивінський брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов.

Роман Яроменок, старший детектив НАБУ. У травні минулого року брав участь у конкурсі на суддю Конституційного суду України, а ще раніше змагався за посаду голови САП. Журналісти звинувачували Яроменка у причетності до "зливу" матеріалів кримінального провадження.

Михайло Буртовий, старший детектив НАБУ. Працює на цій посаді з липня 2019 року. До цього був заступником начальника відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві. Брав участь у конкурсі на директора НАБУ, де йому ставили багато питань щодо набуття майна, зокрема щодо отримання 58 земельних ділянок його матір’ю.

Максим Ворвуль, заступник керівника Третього підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ, де також отримав питання щодо набуття у власність земельної ділянки в районі, прокурором якого він був на той час. Остання декларація – про суттєві зміни майнового стану, Ворвуль отримав зарплатню у 154 тисячі гривень.

Олександр Скомаров, керівник Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Раніше брав участь у конкурсі на голову НАЗК, де йому питання ставила та сама Лаура Штефан, яка зараз очолює комісію з добору директора БЕБ. Питання стосувалися конфлікту інтересів, бо Скомаров поручився за сестру, яка проходила як підозрювана у кримінальному провадженні НАБУ щодо підсанкційного "короля контрабанди" Альперіна. Під особисту поруку жінку тоді не відпустили та обрали домашній арешт. Згодом справа була закрита. У минулому році Скомаров в середньому отримував майже 200 тис. грн зарплати на місяць, тож як і попередній кандидат, може сильно втратити у доходах у разі перемоги у конкурсі.

Руслан Даменцов, заступник керівника Другого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ. Раніше приймав участь у конкурсі на директора НАБУ. У відкритих джерелах інформації про цього кандидата, крім повідомлень про участь у конкурсі, майже немає. Розпочинав свою кар’єру на Одещині як міліціонер. Декларація у публічному доступі відсутня.

Олександр Ситников, начальник відділу внутрішнього контролю САП. Згадок про Ситникова у ЗМІ також майже немає, крім інформації, що він прокурор Офісу генерального прокурора. Але з нещодавно поданої декларації стало відомо, що Ситников працює у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі начальником відділу внутрішнього контролю – підрозділу, який слідкує за дотриманням прокурорами законодавства, перевіряє їх на доброчесність та проводить службові розслідування.

Вихідці з прокуратури, БЕБ та ДФС

Олег Борисенко, керівник Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області. Єдиний з 4 чинних співробітників Бюро економічної безпеки, який дістався до етапу співбесід. Раніше він працював старшим детективом НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ та на голову САП. Свого часу Борисенко фігурував в журналістському розслідуванні проєкту "Бігус інфо" у "справі Свинарчуків" про зловживання під час оборонних закупівель. Згідно з оприлюдненими журналістами даними, у 2017 році він погодив і підписав відповідь НАБУ на адресу ДК "Укроборонпром" з недостовірною інформацією.

Аміл Азад огли Омаров, керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова. Особа непублічна, незважаючи на посаду. Згадок у ЗМІ, крім участі у конкурсі, немає. Декларація майже порожня – квартира та машина у користуванні та маленький будиночок у власності. Заробітна плата за рік майже 1,5 млн грн.

Роман Татарінов. Ще один виходець з фіскалів – у 2021 році він обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника управління Головного слідчого управління Державної фіскальної служби.

Податківці та держслужбовці

Віктор Дубовик, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента. До цього очолював Офіс протидії рейдерству Мін'юсту. Тривалий час активно опікується питаннями юстиції та правопорядку, багато зустрічається з інститутами громадянського суспільства та медіа. Журналісти вказують на заангажованість кандидата адже його батько працював першим заступником міністра внутрішніх справ Захарченка. Сам Дубовик стверджує, що не спілкується з батьком понад 15 років і цей зв’язок вже перевірявся під час конкурсу на посаду очільника АРМА, в якому він також брав участь.

Сергій Маштабей, головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті у Мінінфраструктури. У 2021 році брав участь у конкурсі на голову БЕБ, на посаду директора державного підприємства "ІСС" та на директора НАБУ, куди не був допущений.

Руслан Рачинський, ексзаступник начальника ГУ ДПС у Київській області. Працював у податковій до 2024 року, раніше брав участь у конкурсах НАБУ, але безрезультатно. Зараз кандидату закидають використання в дисертації 2019 року посилань на законодавство рф.