НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Конкурс по отбору кандидатов на директора Бюро экономической безопасности выходит на финишную прямую. После проверки документов и нескольких этапов тестирования из 43 претендентов осталось 16. Кто эти люди и чем известны - разбирался УНН.

Бюро экономической безопасности было создано весной 2021 года и пришло на смену ГФС (налоговой милиции). Новый орган получил больше полномочий, а также следственные и аналитические функции, которые должны были способствовать эффективной работе. БЭБ должен был влиять на экономическую безопасность с помощью доступов к базам данных, без блокировок предприятий и репрессивных методов.

Неудачный старт и "перезагрузка"

Начало работы Бюро пришлось на полномасштабное вторжение, поэтому сразу показать результативность орган не смог. Кроме того, его директор Вадим Мельник полжизни проработал на должностях в налоговой милиции и, соответственно, значительная часть его бывших работников перешла в новую структуру, поэтому и методы работы менялись трудно. В апреле 2023 года Мельник ушел в отставку на волне критики по поводу неэффективности работы БЭБ в 2022 году. Постепенно новая структура показала уже достаточно приличные результаты, в том числе и по возмещению компаниями-нарушителями убытков в государственный бюджет от 544,3 млн грн в 2023 году до 5,3 млрд грн в 2024-м.

Однако постоянные изменения исполняющих обязанности директора не позволяли новосозданному органу нормально развиваться, а недоверие к прозрачности отбора директора, определенному в профильном законе, и назначение работников привело к возникновению инициативы по "перезагрузке БЭБ". Изменения в закон о процедуре отбора директора и последующей переаттестации работников Бюро пролоббировал народный депутат Ярослав Железняк, как самый яркий критик работы органа.

По новым правилам комиссия образована из трех международных экспертов и трех граждан Украины. При этом любое решение комиссии считается принятым только тогда, когда за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, в том числе не менее двух иностранцев.

Для назначения на должность Директора в Кабинет Министров подаются две кандидатуры. Их, путем открытого голосования, выбирают среди тех, кто прошел тестирование, собеседование и специальные проверки. В соответствии с законом, победители должны иметь лучшие профессиональный опыт, знания и личные качества для выполнения служебных обязанностей, а также соответствовать критериям профессиональной компетентности и добропорядочности.

После представления на рассмотрение Премьер-министру Украины двух участников конкурса КМУ в течение 10 дней должен назначать Директора Бюро экономической безопасности Украины, который будет считаться победителем конкурса.

Возглавила комиссию эксперт по антикоррупции, экс-директор департамента в Министерстве юстиции Румынии Лаура Штефан (Laura O. Stefan). В апреле 2024 ряд СМИ обнародовала фото якобы тайной встречи госпожи Штефан с инициатором перезагрузки БЭБ народным депутатом Ярославом Железняком. Такая встреча – это прямой конфликт интересов, о котором члены комиссии должны немедленно сообщать. Тогда госпожа Штефан прокомментировала, что она уже год не была в Украине и работает в комиссии дистанционно. Железняк в свою очередь подтвердил, что на фото он, однако встреча была с совсем другим человеком, но не уточнил с кем именно.

На конкурс подались 43 кандидата из разных сфер: от общественных активистов до профессиональных правоохранителей. После проверки документов на соответствие условиям конкурса и последующих четырех тестирований их осталось 16. Сейчас комиссия ждет результаты спецпроверок по кандидатам, в частности относительно их состояния, чтобы проверить добропорядочность.

13 из 16 кандидатов имеют за плечами опыт работы в правоохранительных органах. Больше всего кандидатов от антикоррупционной вертикали – НАБУ и САП. Такое количество объясняется просто – процедура отбора похожа на процедуру отбора директора НАБУ, а работники этой структуры априори более привлекательны для международных экспертов, ведь, по их мнению, уже прошли определенный отбор такими же международными экспертами. 6 претендентов – бывшие работники милиции, полиции, СБУ и ГФС, еще часть – прокурорские работники.

"Главные кандидаты"

Отдельно стоит отметить нескольких кандидатов, которые активно позиционируют себя в СМИ как "главные" и "топ" кандидаты, будущие победители и тому подобное. На это уже обратили внимание журналисты "Радио Свобода".

Руслан Пахомов, ФЛП и директор "Форсего Украина". Согласно декларации, самый богатый из кандидатов – заработал за 2024 год более 21 млн грн. Бывший менеджер медиа-бизнеса СКМ Рината Ахметова. Медийную активность резко увеличил в преддверии конкурса и продолжил уже во время его проведения: интервью и комплиментарные новости постоянно появляются на всеукраинских ресурсах. В преддверии назначения конкурса также была создана страница в Википедии, где, как и в новостях о Пахомове, отмечается об опыте "работы" в ФБР. Фактически же это просто стажировка по обмену с МВД в то время, когда Пахомов работал в милиции. Поэтому натянутые "факты" и бешеная медийная активность точно вызовет дополнительные вопросы на собеседовании. Однако при этом на тестировании общих навыков Пахомов набрал наибольший балл среди кандидатов.

Игорь Шепетин, полковник СБУ, который защищал Бахмут. Именно так позиционируют этого кандидата в СМИ и телеграмм-каналах, где разъясняют почему "ветеран и герой войны Шепетин" решил возглавить Бюро и называют его топ-претендентом на должность директора. Шепетин хорошо выглядит на фото в военной форме и входит в десятку кандидатов с наибольшими баллами в первом тестировании. Однако с 2017 по 2021, то есть до ликвидации службы, он работал в ГФС Украины. Тогда как очистка рядов БЭБ от бывших налоговиков была одним из главных требований нардепов во время проведения нового конкурса и последующей переаттестации персонала.

Атилла Ковчи, прокурор Офиса генерального прокурора, экс-кандидат на директора БЭБ в 2021 году. С июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора. В 2016-2020-м был завотделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений. Медийная активность Ковчи совпала с началом конкурса на Директора БЭБ. За это время он принял участие в нескольких встречах с бизнес-сообществами, опубликовал десятки сообщений о будущем БЭБ и экономической безопасности, дал интервью ведущим и региональным ресурсам. Ковчи позиционирует себя как специалист в сфере борьбы с экономической преступностью, максимально открытый для бизнеса и общественности руководитель и сторонник уголовного анализа.

Кандидаты-антикоррупционеры

Кандидатов из антикоррупционной вертикали – НАБУ и САП – среди претендентов осталось больше всего и это предсказуемо. Конкурс – калька с конкурса на должность директора НАБУ. Ведь по замыслу идеологов "перезагрузки", БЭБ должно стать чем-то подобным Национальному антикоррупционному бюро – структурой с ограниченным на нее влиянием власти.

Александр Цивинский, руководитель подразделения детективов НАБУ. Известный свежим расследованием дела Комарницкого относительно махинаций со столичной землей – операция "Чистый город". Это дело стало едва ли не самым большим ударом по столичной власти, подозрения получили заместитель Виталия Кличко и депутаты Киеврады, ряд топ-чиновников КГГА были уволены со своих должностей.

Ранее Цивинский участвовал во многих конкурсах на руководящие должности в НАБУ, в том числе и на директора, но не прошел.

Роман Яроменок, старший детектив НАБУ. В мае прошлого года принимал участие в конкурсе на судью Конституционного суда Украины, а еще раньше боролся за должность главы САП. Журналисты обвиняли Яроменко в причастности к "сливу" материалов уголовного производства.

Михаил Буртовой, старший детектив НАБУ. Работает на этой должности с июля 2019 года. До этого был заместителем начальника отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве. Участвовал в конкурсе на директора НАБУ, где ему задавали много вопросов относительно приобретения имущества, в частности относительно получения 58 земельных участков его матерью.

Максим Ворвуль, заместитель руководителя Третьего подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ, участвовал в конкурсе на директора НАБУ, где также получил вопросы относительно приобретения в собственность земельного участка в районе, прокурором которого он был в то время. Последняя декларация – о существенных изменениях имущественного состояния, Ворвуль получил зарплату в 154 тысячи гривен.

Александр Скомаров, руководитель Второго Главного подразделения детективов НАБУ. Ранее участвовал в конкурсе на главу НАПК, где ему вопросы задавала та же Лаура Штефан, которая сейчас возглавляет комиссию по отбору директора БЭБ. Вопросы касались конфликта интересов, потому что Скомаров поручился за сестру, которая проходила как подозреваемая в уголовном производстве НАБУ относительно подсанкционного "короля контрабанды" Альперина. Под личное поручительство женщину тогда не отпустили и избрали домашний арест. Впоследствии дело было закрыто. В прошлом году Скомаров в среднем получал почти 200 тыс. грн зарплаты в месяц, поэтому как и предыдущий кандидат, может сильно потерять в доходах в случае победы в конкурсе.

Руслан Даменцов, заместитель руководителя Второго подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ. Ранее принимал участие в конкурсе на директора НАБУ. В открытых источниках информации об этом кандидате, кроме сообщений об участии в конкурсе, почти нет. Начинал свою карьеру в Одесской области как милиционер. Декларация в публичном доступе отсутствует.

Александр Ситников, начальник отдела внутреннего контроля САП. Упоминаний о Ситникове в СМИ также почти нет, кроме информации, что он прокурор Офиса генерального прокурора. Но из недавно поданной декларации стало известно, что Ситников работает в Специализированной антикоррупционной прокуратуре начальником отдела внутреннего контроля – подразделения, которое следит за соблюдением прокурорами законодательства, проверяет их на добропорядочность и проводит служебные расследования.

Выходцы из прокуратуры, БЭБ и ГФС

Олег Борисенко, руководитель Территориального управления БЭБ в Черновицкой области. Единственный из 4 действующих сотрудников Бюро экономической безопасности, который добрался до этапа собеседований. Ранее он работал старшим детективом НАБУ, участвовал в конкурсе на директора НАБУ и на главу САП. В свое время Борисенко фигурировал в журналистском расследовании проекта "Бигус инфо" в "деле Свинарчуков" о злоупотреблениях во время оборонных закупок. Согласно обнародованным журналистами данным, в 2017 году он согласовал и подписал ответ НАБУ в адрес ГК "Укроборонпром" с недостоверной информацией.

Амил Азад оглы Омаров, руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова. Лицо непубличное, несмотря на должность. Упоминаний в СМИ, кроме участия в конкурсе, нет. Декларация почти пустая – квартира и машина в пользовании и маленький домик в собственности. Заработная плата за год почти 1,5 млн грн.

Роман Татаринов. Еще один выходец из фискалов – в 2021 году он занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника управления Главного следственного управления Государственной фискальной службы.

Налоговики и госслужащие

Виктор Дубовик, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента. До этого возглавлял Офис противодействия рейдерству Минюста. Длительное время активно занимается вопросами юстиции и правопорядка, много встречается с институтами гражданского общества и медиа. Журналисты указывают на заангажированность кандидата ведь его отец работал первым заместителем министра внутренних дел Захарченко. Сам Дубовик утверждает, что не общается с отцом более 15 лет и эта связь уже проверялась во время конкурса на должность главы АРМА, в котором он также принимал участие.

Сергей Маштабей, главный специалист отдела по вопросам цифрового развития на транспорте в Мининфраструктуры. В 2021 году участвовал в конкурсе на главу БЭБ, на должность директора государственного предприятия "ИСС" и на директора НАБУ, куда не был допущен.

Руслан Рачинский, экс-заместитель начальника ГУ ГНС в Киевской области. Работал в налоговой до 2024 года, ранее участвовал в конкурсах НАБУ, но безрезультатно. Сейчас кандидату упрекают использование в диссертации 2019 года ссылок на законодательство рф.