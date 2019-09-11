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НАБУ закрило справу за підозрою Лапи у привласнені 6 млн грн на закупівлі вакцин

НАБУ закрило справу за підозрою Лапи у привласнені 6 млн грн на закупівлі вакцин

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження за фактом присвоєння коштів керівництвом Держпродспоживслужби на закупівлі вакцини проти сказу за завищеними цінами. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в НАБУ.

Йдеться, зокрема, про закупівлю понад 1,2 млн вакцин проти сказу з поширенням на території буферної зони на території України.

Кримінальне провадження було відкрите 3 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 2 ст. 28 КК України (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією - ред.);

- ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.).

Постанову про закриття кримінального провадження було винесено 13 травня 2019 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення - ред.), поінформували в НАБУ.

Натомість, у рішенні Солом'янського суду з приводу вказаного провадження йдеться про те, що керівник Держпродспоживслужби Володимир Лапа та його перший заступник Андрій Жук достовірно володіли інформацією про те, що купують вакцини за завищеними цінами.

“Так, ОСОБА_4 (Лапа — ред.) та ОСОБА_5 (перший заступник голови Держпродспоживслужби — ред.) достовірно володіючи інформацією, про те, що фактична вартість пероральної вакцини ТОВ “Укрветпромпостач” (єдиний виробник пероральної вакцини) становить 29 грн та її розповсюдження виробником не проводиться, за попередньою змовою, уклали з ТОВ “Укрветпромпостач” договори від 29.09.2016 та від 17.10.2016 на закупівлю вакцин “Броварабіс "V-RG“ за ціною 34,23 грн (з доставкою та розповсюдженням) у кількості 1 216 250 принад на загальну суму 41 632 236 грн", - йдеться у судовому документі.

Більше того, детективи НАБУ стверджували, що "переплачені" кошти через підконтрольні компанії чиновники Держпродспоживслужби згодом повернули собі.

"Після перерахунку коштів на рахунки ТОВ "Укрветпромпостач“, згідно протиправних домовленостей з вищевказаними керівниками Держпродспоживслужби, ОСОБА_6 (Шарай — ред.) через підконтрольні комерційні підприємства організував конвертацію суми завищення вартості вакцин у розмірі близько 6 млн грн та передав їх ОСОБА_5 (заступник голови Держпродспоживслужби — ред.), яка розподілила їх між учасниками протиправної діяльності та організувала розповсюдження вакцини невстановленими на даний час особами”, — йдеться у документі.

Нагадаємо, останній гучний тендерний скандал навколо відомства Лапи стався у серпні поточного року. Держпродспоживслужба запланувала придбати тест-системи для тварин за ціною, що удвічі вища ринкової. Для цього компанію-учасника, яка запропонувала меншу ціну, “викинули” з тендеру за формальною причиною.

Наразі сумнівну закупівлю вже досліджують в АМКУ, а вказані факти скерували новообраним депутатам від “Слуги народу”.

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