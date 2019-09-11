НАБУ закрило справу за підозрою Лапи у привласнені 6 млн грн на закупівлі вакцин

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження за фактом присвоєння коштів керівництвом Держпродспоживслужби на закупівлі вакцини проти сказу за завищеними цінами. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в НАБУ.