НАБУ розслідує привласнення держкоштів Лапою та його заступником

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні про присвоєння коштів керівництвом Держпродспоживслужби на закупівлі вакцини проти сказу за завищеними цінами. Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду міста Києва від 24 травня 2018 року, передає УНН.

Згідно із документом, у 2016 році між МінАПК та Міністерством сільського господарства і розвитку села Республіки Польща та Міністерством сільського господарства Угорщини була укладена угода щодо обмеження поширення вірусу сказу на території України й захисту території ЄС від поширення вірусу з України.

Держпродспоживслужбі було доручено виконання зобов’язань з боку України відповідно до вказаних угод. Йдеться, зокрема, про закупівлю понад 1,2 млн вакцин проти сказу з поширенням на території буферної зони на території України з максимальною сумою прийнятних витрат, що підлягають відшкодуванню ЄС, за закупівлю та поширення 1 дози приманки з вакциною не більш ніж 0,95 євро на одну дозу.

Відповідно до версії слідства, під час виконання вищезазначених міжнародних угод, керівник Держпродспоживслужби Володимир Лапа та його перший заступник, використовуючи службове становище, з метою привласнення коштів наданих державному органу на закупівлю вакцини, залучаючи до протиправної діяльності директора ТОВ “Укрветпромпостач” Ярослава Шарая, організували механізм її придбання за свідомо завищеними цінами.

“Так, ОСОБА_4 (Лапа, — ред.) та ОСОБА_5 (перший заступник голови Держпродспоживслужби, — ред.) достовірно володіючи інформацією, про те, що фактична вартість пероральної вакцини ТОВ “Укрветпромпостач” (єдиний виробник пероральної вакцини) становить 29 грн. та її розповсюдження виробником не проводиться, за попередньою змовою, уклали з ТОВ “Укрветпромпостач” договори від 29.09.2016 та від 17.10.2016 на закупівлю вакцин “Броварабіс „V-RG“ за ціною 34,23 грн. (з доставкою та розповсюдженням) у кількості 1 216 250 принад на загальну суму 41 632 236 грн.

Після перерахунку коштів на рахунки ТОВ „Укрветпромпостач“, згідно протиправних домовленостей з вищевказаними керівниками Держпродспоживслужби, ОСОБА_6 (Шарай, — ред.) через підконтрольні комерційні підприємства організував конвертацію суми завищення вартості вакцин у розмірі близько 6 млн. грн. та передав їх ОСОБА_5 (заступник голови Держпродспоживслужби, — ред.), яка розподілила їх між учасниками протиправної діяльності та організувала розповсюдження вакцини невстановленими на даний час особами”, — йдеться у документі.

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Досудовим розслідуванням було встановлено, що з метою прикриття протиправної діяльності та формального обґрунтування укладення договорів на закупівлю вакцин із ТОВ “Укрветпромпостач” за завищеними цінами, Торгово-промислову палату України поінформували, що вартість зазначеної вакцини з поширенням становить 37 грн.

“Дану інформацію в подальшому було надіслано на адресу Держпродспоживслужби, що було використано під час переговорної процедури. Під час досудового розслідування встановлено, що вартість зазначеної вакцини з поширенням у період 2016 року становила від 27 до 29 грн”, — йдеться у документі.

Під час досудового розслідування у НАБУ виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації про рух коштів на рахунках ТОВ “Укрветпромпостач”. У зв’язку із цим детективи Бюро подали до суду клопотання із відповідним проханням, а саме — отримати доступ до виписки за рахунками зазначеної фірми у ВТБ Банку та Кредобанку. Суддя клопотання задовольнив.

Нагадаємо, у 2017-му фінансування Держпродспоживслужби було збільшено удвічі (з 56 в 2016 році до 113 млн грн).

За даними Рахункової палати, за два роки Держпродспоживслужба неефективно використала понад 3,2 млн грн бюджетних коштів. 

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