НАБУ расследует присвоение госсредств Лапой и его заместителем

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование в уголовном производстве о присвоении средств руководством Госпродпотребслужбы на закупки вакцины против бешенства по завышенным ценам. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева от 24 мая 2018 года, передает УНН.

Согласно документу, в 2016 году между МинАПК и Министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша и Министерством сельского хозяйства Венгрии было заключено соглашение об ограничении распространения вируса бешенства на территории Украины и защиты территории ЕС от распространения вируса из Украины.

Госпродпотребслужбе было поручено выполнение обязательств со стороны Украины в соответствии с указанными соглашениями. Речь идет о закупке более 1,2 млн вакцин против бешенства с распространением на территории буферной зоны на территории Украины с максимальной суммой приемлемых расходов, подлежащих возмещению ЕС, за закупку и распространение 1 дозы приманки с вакциной не более 0,95 евро на одну дозу.

Согласно версии следствия, во время выполнения вышеупомянутых международных соглашений, руководитель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и его первый заместитель, используя служебное положение, с целью присвоения средств, предоставленных государственному органу на закупку вакцины, привлекая к противоправной деятельности директора ООО "Укрветпромпостач" Ярослава Шарая, организовали механизм ее приобретения по заведомо завышенным ценам.

"Так, ЛИЦО_4 (Лапа - ред.) и ЛИЦО_5 (первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы - ред.) достоверно владея информацией о том, что фактическая стоимость пероральной вакцины ООО "Укрветпромпостач" (единственный производитель пероральной вакцины) составляет 29 грн и ее распространение производителем не проводится, по предварительному сговору, заключили с ООО "Укрветпромпостач" договора от 29.09.2016 и от 17.10.2016 на закупку вакцин "Броварабис "V-RG" по цене 34,23 грн (с доставкой и распространением) в количестве 1216250 ... на общую сумму 41632236 грн.

После перечисления средств на счета ООО "Укрветпромпостач", согласно противоправных договоренностей с вышеуказанными руководителями Госпродпотребслужбы, ЛИЦО_6 (Шарай - ред.) через подконтрольные коммерческие предприятия организовал конвертацию суммы завышения стоимости вакцин в размере около 6 млн грн и передал их ЛИЦУ_5 (заместитель председателя Госпродпотребслужбы - ред.), которая распределила их между участниками противоправной деятельности и организовала распространение вакцины неустановленными в настоящее время лицами", - говорится в документе.

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Досудебным расследованием было установлено, что с целью прикрытия противоправной деятельности и формального обоснования заключения договоров на закупку вакцин с ООО "Укрветпромпостач" по завышенным ценам, Торгово-промышленной палате Украины сообщили, что стоимость указанной вакцины с распространением составляет 37 грн.

"Данную информацию в дальнейшем выслали на адрес Госпродпотребслужбы, что было использовано при переговорной процедуре. Во время досудебного расследования установлено, что стоимость указанной вакцины с распространением в период 2016 составляла от 27 до 29 грн", - говорится в документе.

Во время досудебного расследования в НАБУ возникла необходимость в получении временного доступа к документам и информации о движении средств на счетах ООО "Укрветпромпостач". В связи с этим детективы Бюро подали в суд ходатайство с соответствующей просьбой, а именно - получить доступ к выписке по счетам указанной фирмы в ВТБ Банке и Кредобанке. Судья ходатайство удовлетворил.

Напомним, в 2017-м финансирование Госпродпотребслужбы было увеличено вдвое (с 56 в 2016 году до 113 млн грн).

По данным Счетной палаты, за два года Госпродпотребслужба неэффективно использовала более 3,2 млн грн бюджетных средств.

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