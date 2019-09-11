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НАБУ закрыло дело по подозрению Лапы в присвоении 6 млн грн на закупке вакцин

Киев  •  УНН

 • 15354 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство по факту присвоения средств руководством Госпродпотребслужбы на закупки вакцины против бешенства по завышенным ценам. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в НАБУ.

Речь идет о закупке более 1,2 млн вакцин против бешенства с распространением на территории буферной зоны на территории Украины.

Уголовное производство было открыто 3 марта 2017 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного:

- ч. 2 ст. 28 УК Украины (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией - ред.)

- ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.).

Постановление о закрытии уголовного производства было вынесено 13 мая 2019 года, на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления - ред.), сообщили в НАБУ.

При этом в решении Соломенского суда по поводу указанного производства говорится о том, что руководитель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и его первый заместитель Андрей Жук достоверно владели информацией о том, что покупают вакцины по завышенным ценам.

"Так, ЛИЦО_4 (Лапа - ред.) и ЛИЦО_5 (первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы - ред.) достоверно владея информацией о том, что фактическая стоимость пероральной вакцины ООО "Укрветпромпостач" (единственный производитель пероральной вакцины) составляет 29 грн и ее распространение производителем не проводится, по предварительному сговору, заключили с ООО "Укрветпромпостач" договора от 29.09.2016 и от 17.10.2016 на закупку вакцин "Броварабис "V-RG" по цене 34,23 грн (с доставкой и распространением) в количестве 1 216 250 приманок на общую сумму 41 632 236 грн", - говорится в судовом документе.

Более того, детективы НАБУ утверждали, что "переплаченные" средства через подконтрольные компании чиновники Госпродпотребслужбы впоследствии вернули себе.

"После перечисления средств на счета ООО "Укрветпромпостач", согласно противоправным договоренностям с вышеуказанными руководителями Госпродпотребслужбы, ЛИЦО_6 (Шарай - ред.) через подконтрольные коммерческие предприятия организовал конвертацию суммы завышения стоимости вакцин в размере около 6 млн грн и передал их ЛИЦО_5 (заместитель председателя Госпродпотребслужбы - ред.), которая распределила их между участниками противоправной деятельности и организовала распространение вакцины неустановленными в настоящее время лицами", - говорится в документе.

Напомним, последний громкий тендерный скандал вокруг ведомства Лапы произошел в августе текущего года. Госпродпотребслужба запланировала приобрести тест-системы для животных по цене, вдвое выше рыночной. Для этого компанию-участника, который предложил меньшую цену, "выбросили" из тендера по формальной причине.

Сейчас сомнительную закупку уже исследуют в АМКУ, а указанные факты направили новоизбранным депутатам от "Слуги народа".

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