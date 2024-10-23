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НАБУ за кошти з бюджету придбало собі тисячу медалей - тендер

Київ • УНН

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НАБУ закупило 1000 медалей за 75 тис. грн бюджетних коштів для заохочення детективів. Переможцем тендеру став НБУ, який має доставити медалі до 30 жовтня 2024 року.

НАБУ за кошти з бюджету придбало собі тисячу медалей - тендер

Національне антикорупційне бюро України вирішило заохотити детективів на ефективну боротьбу з корупціонерами і закупило тисячу медалей. Вартість нагород – 75 тисяч гривень, а придбані вони, звісно ж, за кошти з державного бюджету. Про це свідчать дані на сайті Prozorro (Прозорро), повідомляє УНН.

Переможцем тендеру став Національний банк України. Згідно з договором, доставити в НАБУ тисячу медалей необхідно до 30 жовтня 2024 року.

Ймовірно, мова йде про пам’ятну медаль НБУ, випущену до 10-річчя НАБУ 

На аверсі медалі в центрі на дзеркальному тлі розміщено логотип НАБУ, угорі над яким – малий Державний герб та напис УКРАЇНА. 

На реверсі медалі в центрі стилізовано зображено соняшник, що квітне під променем сонця, який за своєю формою візуально нагадує емблему інституції. 

"Неосвітлені та зів’ялі пелюстки на виснаженій і сухій землі є своєрідною алегорією згубного впливу темряви й посухи на розвиток соняшника, подібно до того, як корупція негативно впливає на розвиток держави та суспільства. Саме "боротьба світла проти темряви (корупції)" дає змогу соняшнику квітнути, а державі – розвиватися і процвітати. Доповнює цей символічний ряд стилізований заборонний знак, сформований загальною композицією реверсу, по колу якого розміщено гасло НАБУ: ЗНЕШКОДИТИ і ЗАПОБІГТИ", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо

НАБУ днями відзначило своє 10-річчя. Подія мала назву "Від запиту до результату", і як зазначили в бюро, повністю була профінансована посольством США в Україні. Однак, на відміну від міжнародних донорів, більшість українців висловили недовіру антикорупціонерам.

Антикорупційне бюро було створене у 2014 році як частина системи антикорупційних органів для боротьби з корупцією серед високопосадовців, у контексті виконання зобов'язань України перед ЄС та Міжнародним валютним фондом.  Проте досі корупція в Україні залишається  однією з головних проблем. 

Ключовими факторами, які підривають довіру українців до НАБУ залишаються низька результативність, політичний тиск, фінансові витрати, виправдувальні вироки, маніпулятивні розслідування.

Тож, зважаючи на результати за 10 років, ефективність НАБУ залишається дискусійною та вочевидь потребує реформи системи, яка підвищить результативність боротьби з корупцією і при цьому знизить  політичну та піар складову роботи органу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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