НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер
Киев • УНН
НАБУ закупило 1000 медалей за 75 тыс. грн бюджетных средств для поощрения детективов. Победителем тендера стал НБУ, который должен доставить медали до 30 октября 2024 года.
Национальное антикоррупционное бюро Украины решило поощрить детективов на эффективную борьбу с коррупционерами и закупило тысячу медалей. Стоимость наград - 75 тысяч гривен, а приобретены они, конечно же, за средства из государственного бюджета. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro (Прозорро), сообщает УНН.
Победителем тендера стал Национальный банк Украины. Согласно договору, доставить в НАБУ тысячу медалей необходимо до 30 октября 2024 года.
Вероятно, речь идет о памятной медали НБУ, выпущенной к 10-летию НАБУ
На аверсе медали в центре на зеркальном фоне размещен логотип НАБУ, вверху над которым - малый Государственный герб и надпись УКРАИНА.
На реверсе медали в центре стилизовано изображен подсолнух, цветущий под лучом солнца, который по своей форме визуально напоминает эмблему института.
"Неосвещенные и увядшие лепестки на истощенной и сухой земле являются своеобразной аллегорией пагубного влияния темноты и засухи на развитие подсолнечника, подобно тому, как коррупция негативно влияет на развитие государства и общества. Именно "борьба света против тьмы (коррупции)" позволяет подсолнечнику цвести, а государству - развиваться и процветать. Дополняет этот символический ряд стилизованный запрещающий знак, сформированный общей композицией реверса, по кругу которого размещен лозунг НАБУ: ЗНЕШКОДИТЬ и ПРЕДОТВРАТИТЬ", - сообщили в НБУ.
Напомним
НАБУ на днях отметило свое 10-летие. Событие называлось "От запроса к результату", и как отметили в бюро, полностью было профинансировано посольством США в Украине. Однако, в отличие от международных доноров, большинство украинцев выразили недоверие антикоррупционерам.
Антикоррупционное бюро было создано в 2014 году как часть системы антикоррупционных органов для борьбы с коррупцией среди чиновников, в контексте выполнения обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом. Однако до сих пор коррупция в Украине остается одной из главных проблем.
Ключевыми факторами, которые подрывают доверие украинцев к НАБУ остаются низкая результативность, политическое давление, финансовые расходы, оправдательные приговоры, манипулятивные расследования.
Поэтому, несмотря на результаты за 10 лет, эффективность НАБУ остается дискуссионной и очевидно требует реформы системы, которая повысит результативность борьбы с коррупцией и при этом снизит политическую и пиар составляющую работы органа.