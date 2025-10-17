НАБУ треба розпускати: 10 років в традиціях тоталітарного "совка" намагалося посадити Пивоварського, а потім просто закрило справу, - експерт.

$41.640.12
Ексклюзив
08:14 • 10257 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 28015 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 21239 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 52955 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 57780 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 41481 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42019 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40763 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 64752 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37998 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17 жовтня, 00:39
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15
Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ17 жовтня, 03:09
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW17 жовтня, 04:11
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
Ексклюзив
07:15 • 28019 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 94870 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Джей Ді Венс
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Угорщина
Крим
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур13 жовтня, 15:39
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фільм
IPad Pro

НАБУ треба розпускати: 10 років в традиціях тоталітарного "совка" намагалося посадити Пивоварського, а потім просто закрило справу - експерт

Київ • УНН

 • 594 перегляди

НАБУ треба розпускати: 10 років в традиціях тоталітарного "совка" намагалося посадити Пивоварського, а потім просто закрило справу, - експерт.

НАБУ треба розпускати: 10 років в традиціях тоталітарного "совка" намагалося посадити Пивоварського, а потім просто закрило справу - експерт

Дії Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повторюють радянську тоталітарну практику та спрямовані на дестабілізацію системи держуправління. Діяльність Бюро, яке шкодить державі, потрібно припиняти. Про це заявив політичний експерт Олег Постернак, коментуючи справу проти ексміністра Андрія Пивоварського, яка тривала понад 10 років та днями була закрита за спливом строків давності.

"НАБУ в найгірших традиціях тоталітарного "совка" знущалося над невинуватою людиною протягом 10 років, а потім тихенько закрило справу. Бюро потрібно розпускати. Своєю діяльністю воно руйнує основи державного суверенітету та держмеханізм як такий. Тому що після дій Бюро – все менше бажаючих займати хоч якісь посади у державі", – написав експерт.

Він нагадав, що НАБУ звинувачувало ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського у тому, що він у 2015 році видав наказ, яким, начебто, наніс збитки державі. Через 10 років знущань з боку НАБУ та САП суд ухвалив рішення закрити справу за спливом строків давності, зазначив Постернак.

"За десять років родина Пивоварського пережила справжню травлю. Чого лише варте відоме у юридичних колах судове засідання, де Пивоварський мав просити суд не арештовувати банківський рахунок. З нього Андрій оплачував догляд за дитиною-інвалідом без слуху та зору. У відповідь на його прохання прокурори САП та детективи НАБУ розсміялися настільки голосно, що навіть лояльний до них суддя мав робити попередження", – обурився він.

Експерт наголосив, що в антикорупційних органів не вистачило духу виправдати ексміністра інфраструктури: просто закрили справу, як наче нічого не відбулося.

"Виявляється, що антикорапшен може тебе тягати "обличчям по асфальту" 10 років, знущатися та тероризувати родину, знищувати репутацію. У цей же час витрачати мільйони бюджетних коштів на супровід кошмарення. А у підсумку – просто відскочити за відсутністю доказів. Не визнати невинуватим, а просто закрити справу. Хто відповість за це беззаконня? Хоч когось з детективів покарають?" – прокоментував він.

Він акцентував увагу, що це не перший подібний приклад – буквально нещодавно було закрито справу проти українського виробника тепловізорів Archer.

"Унікального виробника тепловізорів під час війни просто б знищили, якби не суспільний резонанс. Тому НАБУ змушене було відступити: визнали, що не знайшли жодного доказу незаконної діяльності Archer і просто закрили справу. Ніхто з детективів, які її фабрикували, не поніс відповідальності. Але оборонка України, яка веде масштабну війну на виживання, зазнала втрат", – повідомив він.

На думку експерта, Україна має скористатися європейським досвідом виправлення помилок антикорупційних органів.

Як відомо, у Польщі на 1 травня 2026 року запланована ліквідація Центрального антикорупційного бюро (СВА), яке займалося розслідуваннями проти опонентів, вибірково відкривало справи та "зливало" інформацію.

Лілія Подоляк

