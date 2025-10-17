$41.640.12
Эксклюзив
08:14 • 9778 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 26790 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 20645 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 52375 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 57320 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 41315 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 41895 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40723 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 64334 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37958 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
НАБУ нужно распускать: 10 лет в традициях тоталитарного "совка" пыталось посадить Пивоварского, а потом просто закрыло дело - эксперт

Киев • УНН

 • 380 просмотра

НАБУ нужно распускать: 10 лет в традициях тоталитарного "совка" пыталось посадить Пивоварского, а потом просто закрыло дело, - эксперт

НАБУ нужно распускать: 10 лет в традициях тоталитарного "совка" пыталось посадить Пивоварского, а потом просто закрыло дело - эксперт

Действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) повторяют советскую тоталитарную практику и направлены на дестабилизацию госуправления. Деятельность Бюро, которое вредит государству, следует прекращать. Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак, комментируя дело против экс-министра Андрея Пивоварского, которое продолжалось более 10 лет и на днях было закрыто по истечении сроков давности.

"НАБУ в худших традициях тоталитарного "совка" издевалось над невиновным человеком в течение 10 лет, а затем тихонько закрыло дело. Бюро нужно распускать. Своей деятельностью оно разрушает основы государственного суверенитета и госмеханизма как такового. Потому что после действий Бюро – все меньше желающих занимать какие-либо должности в государстве", – написал эксперт.

Он напомнил, что НАБУ обвиняло экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского в том, что он в 2015 году издал приказ, которым якобы нанес ущерб государству. Через 10 лет издевательств со стороны НАБУ и САП суд принял решение закрыть дело по истечении сроков давности, отметил Постернак.

"За десять лет семья Пивоварского пережила настоящую травлю. Чего только стоит известное в юридических кругах судебное заседание, где Пивоварский должен был просить суд не арестовывать банковский счет. С него Андрей оплачивал уход за ребенком-инвалидом без слуха и зрения. В ответ по его просьбе прокуроры САП и детективы НАБУ рассмеялись настолько громко, что даже лояльный судья вынужден был сделать предупреждение", – возмутился он.

Эксперт подчеркнул, что у антикоррупционных органов не хватило духу оправдать экс-министра инфраструктуры: просто закрыли дело, как будто ничего не произошло.

"Оказывается, антикорапшен может тебя таскать "лицом по асфальту" 10 лет, издеваться и терроризировать семью, уничтожать репутацию. В то же время тратить миллионы бюджетных средств на сопровождение кошмаров. А в итоге – просто отскочить из-за отсутствия доказательств. Не признать невиновным, а просто закрыть дело. Кто ответит за этот беспредел? Хоть кого-нибудь из детективов накажут?" – прокомментировал он.

Он подчеркнул, что это не первый подобный пример – буквально недавно было закрыто дело против украинского производителя тепловизоров Archer.

"Уникального производителя тепловизоров во время войны просто уничтожили бы, если бы не общественный резонанс. Поэтому НАБУ вынуждено было отступить: признали, что не нашли доказательства незаконной деятельности Archer и просто закрыли дело. Никто из фабриковавших его детективов не понес ответственности. Но оборонка Украины, которая ведет масштабную войну на выживание, понесла потери", – сообщил он.

По мнению эксперта, Украина должна воспользоваться европейским опытом устранения ошибок антикоррупционных органов.

Как известно, в Польше на 1 мая 2026 г. запланирована ликвидация Центрального антикоррупционного бюро (СВА), которое занималось расследованиями против оппонентов, избирательно открывало дела и "сливало" информацию.

Лилия Подоляк

Политика
Банковская карта
Война в Украине
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
Польша