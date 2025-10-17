НАБУ нужно распускать: 10 лет в традициях тоталитарного "совка" пыталось посадить Пивоварского, а потом просто закрыло дело, - эксперт

Действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) повторяют советскую тоталитарную практику и направлены на дестабилизацию госуправления. Деятельность Бюро, которое вредит государству, следует прекращать. Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак, комментируя дело против экс-министра Андрея Пивоварского, которое продолжалось более 10 лет и на днях было закрыто по истечении сроков давности.

"НАБУ в худших традициях тоталитарного "совка" издевалось над невиновным человеком в течение 10 лет, а затем тихонько закрыло дело. Бюро нужно распускать. Своей деятельностью оно разрушает основы государственного суверенитета и госмеханизма как такового. Потому что после действий Бюро – все меньше желающих занимать какие-либо должности в государстве", – написал эксперт.

Он напомнил, что НАБУ обвиняло экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского в том, что он в 2015 году издал приказ, которым якобы нанес ущерб государству. Через 10 лет издевательств со стороны НАБУ и САП суд принял решение закрыть дело по истечении сроков давности, отметил Постернак.

"За десять лет семья Пивоварского пережила настоящую травлю. Чего только стоит известное в юридических кругах судебное заседание, где Пивоварский должен был просить суд не арестовывать банковский счет. С него Андрей оплачивал уход за ребенком-инвалидом без слуха и зрения. В ответ по его просьбе прокуроры САП и детективы НАБУ рассмеялись настолько громко, что даже лояльный судья вынужден был сделать предупреждение", – возмутился он.

Эксперт подчеркнул, что у антикоррупционных органов не хватило духу оправдать экс-министра инфраструктуры: просто закрыли дело, как будто ничего не произошло.

"Оказывается, антикорапшен может тебя таскать "лицом по асфальту" 10 лет, издеваться и терроризировать семью, уничтожать репутацию. В то же время тратить миллионы бюджетных средств на сопровождение кошмаров. А в итоге – просто отскочить из-за отсутствия доказательств. Не признать невиновным, а просто закрыть дело. Кто ответит за этот беспредел? Хоть кого-нибудь из детективов накажут?" – прокомментировал он.

Он подчеркнул, что это не первый подобный пример – буквально недавно было закрыто дело против украинского производителя тепловизоров Archer.

"Уникального производителя тепловизоров во время войны просто уничтожили бы, если бы не общественный резонанс. Поэтому НАБУ вынуждено было отступить: признали, что не нашли доказательства незаконной деятельности Archer и просто закрыли дело. Никто из фабриковавших его детективов не понес ответственности. Но оборонка Украины, которая ведет масштабную войну на выживание, понесла потери", – сообщил он.

По мнению эксперта, Украина должна воспользоваться европейским опытом устранения ошибок антикоррупционных органов.

Как известно, в Польше на 1 мая 2026 г. запланирована ликвидация Центрального антикоррупционного бюро (СВА), которое занималось расследованиями против оппонентов, избирательно открывало дела и "сливало" информацию.