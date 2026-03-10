НАБУ і САП викрили схему в "Укроборонпромі" на понад 32 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану злочинну групу, яка упродовж 2014–2019 років заволоділа коштами державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром", на суму понад 32 млн гривень, а також вчинила замах на заволодіння ще понад 19 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал НАБУ.

Деталі

За даними слідства, схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером іноземних компаній до виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах щодо продукції та послуг військового призначення. Водночас компанії, зареєстровані у Великій Британії та Чехії, фактично жодних послуг не надавали, а роботи виконували штатні працівники державного підприємства.

У НАБУ зазначають, що протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад 560 тисяч доларів США (еквівалент 13,3 млн гривень) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн гривень). Кошти, за версією слідства, проходили через рахунки фіктивних компаній та надалі розподілялися між учасниками злочинної групи.

Крім того, у 2016–2019 роках службові особи підприємства-спецекспортера, як повідомляють у НАБУ і САП, підготували первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно 172 тисяч доларів США (еквівалент 4,4 млн гривень) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн гривень). Однак перерахування не відбулося, оскільки учасники схеми дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних правопорушень.

Серед підозрюваних - колишній директор державного підприємства, який нині обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість", колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.

Нагадаємо

