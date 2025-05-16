Україна втратила $770 млн на зірваних угодах з постачання зброї - FT

Україна у війні з росією, що має ресурсні та фінансові переваги, постійно в пошуках постачальників та донорів зброї, якої гостро потребують ЗСУ. Проте частина збройових угод, поспіхом укладених впродовж трьох років, не виконуються з різних причин. Станом на зараз сума профінансованих угод, за якими не відбулося постачання зброї, перевищила 770 мільйонів доларів США. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, передає УНН.

Деталі

Розслідувачі FT посилаються на державні документи, отримані внаслідок витоку даних, матеріали судових справ та десятки інтерв'ю з посадовцями із закупівель, торговцями та виробниками зброї.

У пошуках зброї та боєприпасів, йдеться у розслідуванні, українські чиновники потрапили у вир безжальних примх міжнародного ринку зброї. У кількох випадках Київ виплатив великі суми авансом маловідомим компаніям за зброю, яку в Україну так і не поставили - з різних причин.

13 млн грн збитків ДК "Укрспецекспорт": суд призначив до розгляду справу щодо Букіна та Гладковського-молодшого

В інших випадках, за словами офіційних осіб, зброя була продана Україні за значно завищеними цінами через ажіотажне зростання світового попиту. Є й такі випадки, коли зброя та боєприпаси, поставлені за угодами, надійшли у непридатному для використання стані.

За даними Міністерства оборони України, на які посилаються розслідувачі, на сьогоднішній день Україна виплатила 770 мільйонів доларів авансом іноземним брокерам за зброєвий товар, який ЗСУ так і не отримали. Це значну частину щорічного бюджету України на озброєння, який складає 6-8 мільярдів доларів тільки власних фінансових ресурсів.

Екскерівник "Укрспецекспорту" Перегрудов купив віллу та виноробню у Франції за держкошти. Йому повідомили про підозру

Водночас ускладнюють проблему внутрішні чвари та корупція з боку українських чиновників та державних брокерів зброї, які стали причиною частини "зниклих мільйонів".

Нагадаємо

В Україні розпочато виробництво штурмових гвинтівок CZ Bren 2 під назвою "Sich", які вже надходять на озброєння Сил оборони. Ця сучасна зброя має модульну конструкцію і виробляється на потужностях Укроборонпрому.