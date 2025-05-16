Україна втратила $770 млн на зірваних угодах з постачання зброї - FT

$41.470.07
46.380.21
ukenru
ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн
09:33 • 6604 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 15486 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

08:43 • 21742 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 125462 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 152721 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 138590 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 179017 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 108286 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 14:42 • 152004 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 381255 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
94%
749мм
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

16 травня, 01:06 • 66876 перегляди

Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

16 травня, 01:45 • 66073 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

16 травня, 02:19 • 87606 перегляди

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

16 травня, 03:59 • 103478 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

07:49 • 41878 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 207340 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 199842 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 262836 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 327147 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 381228 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Хакан Фідан

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Київ

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 10078 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 22528 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 63560 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 101735 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 128277 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Україна втратила $770 млн на зірваних угодах з постачання зброї - FT

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Через війну Україна шукає зброю всюди. Але багато угод не виконано, і Київ втратив $770 млн. Причинами є завищені ціни, неякісний товар і корупція.

Україна втратила $770 млн на зірваних угодах з постачання зброї - FT

Україна у війні з росією, що має ресурсні та фінансові переваги, постійно в пошуках постачальників та донорів зброї, якої гостро потребують ЗСУ. Проте частина збройових угод, поспіхом укладених впродовж трьох років, не виконуються з різних причин. Станом на зараз сума профінансованих угод, за якими не відбулося постачання зброї, перевищила 770 мільйонів доларів США. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, передає УНН. 

Деталі

Розслідувачі FT посилаються на державні документи, отримані внаслідок витоку даних, матеріали судових справ та десятки інтерв'ю з посадовцями із закупівель, торговцями та виробниками зброї.

У пошуках зброї та боєприпасів, йдеться у розслідуванні, українські чиновники потрапили у вир безжальних примх міжнародного ринку зброї. У кількох випадках Київ виплатив великі суми авансом маловідомим компаніям за зброю, яку в Україну так і не поставили - з різних причин.

13 млн грн збитків ДК "Укрспецекспорт": суд призначив до розгляду справу щодо Букіна та Гладковського-молодшого01.07.24, 20:38 • 21878 переглядiв

В інших випадках, за словами офіційних осіб, зброя була продана Україні за значно завищеними цінами через ажіотажне зростання світового попиту. Є й такі випадки, коли зброя та боєприпаси, поставлені за угодами, надійшли у непридатному для використання стані.

За даними Міністерства оборони України, на які посилаються розслідувачі, на сьогоднішній день Україна виплатила 770 мільйонів доларів авансом іноземним брокерам за зброєвий товар, який ЗСУ так і не отримали. Це значну частину щорічного бюджету України на озброєння, який складає 6-8 мільярдів доларів тільки власних фінансових ресурсів.

Екскерівник "Укрспецекспорту" Перегрудов купив віллу та виноробню у Франції за держкошти. Йому повідомили про підозру20.02.25, 18:24 • 86324 перегляди

Водночас ускладнюють проблему внутрішні чвари та корупція з боку українських чиновників та державних брокерів зброї, які стали причиною частини "зниклих мільйонів".

Нагадаємо

В Україні розпочато виробництво штурмових гвинтівок CZ Bren 2 під назвою "Sich", які вже надходять на озброєння Сил оборони. Ця сучасна зброя має модульну конструкцію і виробляється на потужностях Укроборонпрому.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаЕкономіка
Financial Times
Міністерство оборони України
Україна
Brent
$64.29
Bitcoin
$103,404.70
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,210.05
Ethereum
$2,572.90