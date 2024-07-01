13 млн грн збитків ДК "Укрспецекспорт": суд призначив до розгляду справу щодо Букіна та Гладковського-молодшого
Київ • УНН
Колегія Вищого антикорупційного суду призначила на 8 липня засідання для розгляду справи проти колишнього генерального директора "Укрспецекспорту" Павла Букіна та Ігоря Гладковського, сина екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, яких підозрюють у завданні збитків компанії на суму майже 13 мільйонів гривень.
Колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно колишнього генерального директора ДК "Укрспецекспорт" Павла Букіна та сина експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря, яких підозрюють у завданні збитків підприємству на майже 13 млн гривень. Про це повідомляє САП, передає УНН.
Деталі
За результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно колишнього генерального директора ДК "Укрспецекспорт" та особи, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України, злочинні дії яких завдали ДК "Укрспецекспорт" (що входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") збитків на майже 13 млн гривень
За даними джерел УНН, мова йде про ексгендиректора підприємства "Укрспецекспорт" Павла Букіна та сина колишнього першого заступника секретаря Олега Гладковського Ігоря.
Засідання з розгляду по суті призначено на 8 липня.
Нагадаємо
6 жовтня 2023 року гендиректору одного з підприємств концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну та сину експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорю повідомили про підозру в організації та вчиненні зловживання службовим становищем, що спричинило збитки державі на суму майже 13 млн грн.
У грудні того ж року ВАКС дозволив спецрозслідування стосовно колишнього директора ДК "Укрспецекспорт" і сина експосадовця РНБО.