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13 млн грн збитків ДК "Укрспецекспорт": повідомлено про підозру Гладковському-молодшому та Букіну

13 млн грн збитків ДК "Укрспецекспорт": повідомлено про підозру Гладковському-молодшому та Букіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Повідомлено про підозру гендиректору одного з підприємств концерну «Укроборонпром» Павлу Букіну та сину експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорю в організації та вчиненні зловживання службовим становищем, що спричинило збитки державі на суму майже 13 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про ексгендиректора державного концерну Укроборонпром та дочірнього підприємства Укрспецекспорт Павла Букіна та Гладковського-молодшого.

Цитата

«За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору ДК «Укрспецекспорт» та особі, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України, злочинні дії яких завдали ДК «Укрспецекспорт» (що входить до сфери управління державного концерну «Укроборонпром») збитків на майже 13 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що дії колишнього генерального директора ДК «Укрспецекспорт» кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Дії іншої особи кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України - організація вищевказаного зловживання.
Зважаючи на те, що місцеперебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України (заочно).

«У межах досудового розслідування за фактами зловживань у оборонній сфері, пов’язаних з діяльністю ДК «Укроборонпром», розслідування яких САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, встановлено, що колишній гендиректор ДК «Укрспецекспорт» вступив у змову із близьким родичем на той час секретаря РНБО України з метою надання останньому неправомірної вигоди за рахунок коштів ДК «Укрспецекспорт», шляхом укладення договору про поставку обладнання», - зазначається в повідомленні.

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В САП повідомляють, що протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року вказані особи забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між ДК «Укрспецекспорт» та підконтрольним близькому родичу товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14 377 249,99 грн. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала 12 947 075,99 грн.

«Ці дії призвели до того, що ДК «Укрспецекспорт» завдано збитки у розмірі 12 947 075,99 грн. У свою чергу близький родич колишнього секретаря РНБО України збагатився на цьому на понад 170 тис. доларів США – саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту», - зазначається в повідомленні.

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