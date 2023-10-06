13 млн грн убытков ГК "Укрспецэкспорт": сообщено о подозрении Гладковскому-младшему и Букину

КИЕВ. 6 октября. УНН. Сообщено о подозрении гендиректору одного из предприятий концерна «Укроборонпром» Павлу Букину и сыну бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорю в организации и совершении злоупотребления служебным положением, повлекшего убытки государству на сумму почти 13 млн грн. об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.