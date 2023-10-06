13 млн грн убытков ГК "Укрспецэкспорт": сообщено о подозрении Гладковскому-младшему и Букину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Сообщено о подозрении гендиректору одного из предприятий концерна «Укроборонпром» Павлу Букину и сыну бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорю в организации и совершении злоупотребления служебным положением, повлекшего убытки государству на сумму почти 13 млн грн. об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь об экс-директоре государственного концерна Укроборонпром и дочернем предприятии Укрспецэкспорт Павле Букине и Гладковском-младшем.
Цитата
«При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему генеральному директору ГК «Укрспецэкспорт» и лицу, близкий родственник которого занимал должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины, преступные действия которых нанесли ГК «Укрспецэкспорт» (Что входит в сферу управления государственного концерна «Укроборонпром») убытков на почти 13 млн грн», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что действия бывшего генерального директора ДК «Укрспецэкспорт» квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Действия другого лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины - организация вышеуказанного злоупотребления.
Учитывая, что местонахождение лиц не установлено, о подозрении им сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины (заочно).
«В рамках досудебного расследования по фактам злоупотреблений в оборонной сфере, пов’связанных с деятельностью ГК «Укроборонпром», расследование которых САП и НАБУ начали после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info, установлено , что бывший гендиректор ДК «Укрспецэкспорт» вступил в сговор с близким родственником в то время секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды за счет средств ДК «Укрспецэкспорт», путем заключения договора о поставке оборудования», - отмечается в сообщении.
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В САП сообщают, что в течение августа 2016 года – февраля 2017 года указанные лица обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ДК «Укрспецэкспорт»и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн. при этом разница между рыночной стоимостью товаров и ценой договора составила 12 947 075,99 грн.
«Эти действия привели к тому, что ДК «Укрспецэкспорт» нанесен ущерб в размере 12 947 075,99 грн. в свою очередь близкий родственник бывшего секретаря СНБО Украины обогатился на этом более чем на 170 тыс. долларов США – именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта», - отмечается в сообщении.