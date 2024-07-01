Коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" Павла Букина и сына экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря, которых подозревают в нанесении ущерба предприятию на почти 13 млн гривен. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

По результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении бывшего генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" и лица, близкий родственник которого занимал должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины, преступные действия которых нанесли ГК "Укрспецэкспорт" (входящий в сферу управления государственного концерна "Укроборонпром") убытков на почти 13 млн гривен - говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет об экс-гендиректоре предприятия "Укрспецэкспорт" Павле Букине и сыне бывшего первого заместителя секретаря Олега Гладковского Игоре.

Заседание по рассмотрению по существу назначено на 8 июля.

Напомним

6 октября 2023 года гендиректору одного из предприятий концерна "Укроборонпром" Павлу Букину и сыну экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорю сообщили о подозрении в организации и совершении злоупотребления служебным положением, что повлекло убытки государству на сумму почти 13 млн грн.

В декабре того же года ВАКС разрешил спецрасследование в отношении бывшего директора ГК "Укрспецэкспорт" и сына экс-чиновника СНБО.