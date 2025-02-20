Екскерівник "Укрспецекспорту" Перегрудов купив віллу та виноробню у Франції за держкошти. Йому повідомили про підозру

Колишньому генеральному директору державної компанії Дмитру Перегрудову повідомили про підозру за відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення

За даними джерел УНН, мова йде про Дмитра Перегудова - колишнього гендиректора "Укрспецекспорт" та "Укроборонпром".

Дії ексочільника компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки особа переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України.

У межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн гривень коштів державних підприємств-учасників концерну "Укроборонпром" встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями

Зазначається, що загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

У подальшому за ці кошти Перегрудов придбав елітну нерухомість на території Франції. Мова йде про:

На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт. Зауважимо, що справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у порядку міжнародного співробітництва