Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Перегрудов купил виллу и винодельню во Франции за госсредства. Ему сообщили о подозрении
Киев • УНН
Дмитрию Перегудову сообщили о подозрении в отмывании 387 млн грн госпредприятий "Укроборонпрома". За эти средства он приобрел элитную недвижимость во Франции, которую уже арестовал французский суд.
Бывшему генеральному директору государственной компании Дмитрию Перегрудову сообщили о подозрении за отмывание средств государственных предприятий-участников концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
Под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственной компании, уполномоченной государством быть посредницей в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения
По данным источников УНН, речь идет о Дмитрии Перегудове - бывшем гендиректоре "Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром".
Действия экс-главы компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Поскольку лицо скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины.
В рамках досудебного расследования по факту завладения более 387 млн гривен средств государственных предприятий-участников концерна "Укроборонпром" установлена причастность указанного лица к легализации средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями
Отмечается, что общая сумма перечисленных таким образом средств превышает 46 млн долларов, из которых 13 млн евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица.
В дальнейшем за эти средства Перегрудов приобрел элитную недвижимость на территории Франции. Речь идет о:
- виллу, стоимостью 86 млн гривен;
- винодельню, корпоративные права и 105 земельных участков, общей стоимостью 229 млн гривен;
- 27 винодельческих участков стоимостью 37 млн гривен.
На сегодня на упомянутое имущество французским судом наложен арест. Заметим, что дело о легализации средств было передано французскими правоохранительными органами в НАБУ и САП в порядке международного сотрудничества
Напомним
Высший антикоррупционный суд признал бывшего нардепа Виталия Барвиненко виновным в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Суд освободил его от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.