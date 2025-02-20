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Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Перегрудов купил виллу и винодельню во Франции за госсредства. Ему сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 12780 просмотра

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Дмитрию Перегудову сообщили о подозрении в отмывании 387 млн грн госпредприятий "Укроборонпрома". За эти средства он приобрел элитную недвижимость во Франции, которую уже арестовал французский суд.

Бывшему генеральному директору государственной компании Дмитрию Перегрудову сообщили о подозрении за отмывание средств государственных предприятий-участников концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственной компании, уполномоченной государством быть посредницей в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения 

- говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о Дмитрии Перегудове - бывшем гендиректоре "Укрспецэкспорт" и "Укроборонпром".

Действия экс-главы компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Поскольку лицо скрывается от органа досудебного расследования, о подозрении ему сообщено в порядке ст. ст. 135, 278 УПК Украины.

В рамках досудебного расследования по факту завладения более 387 млн гривен средств государственных предприятий-участников концерна "Укроборонпром" установлена причастность указанного лица к легализации средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями

- добавляют в САП.

Отмечается, что общая сумма перечисленных таким образом средств превышает 46 млн долларов, из которых 13 млн евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица.

В дальнейшем за эти средства Перегрудов приобрел элитную недвижимость на территории Франции. Речь идет о:

  • виллу, стоимостью 86 млн гривен;
    • винодельню, корпоративные права и 105 земельных участков, общей стоимостью 229 млн гривен;
      • 27 винодельческих участков стоимостью 37 млн гривен.

        На сегодня на упомянутое имущество французским судом наложен арест. Заметим, что дело о легализации средств было передано французскими правоохранительными органами в НАБУ и САП в порядке международного сотрудничества 

        - резюмировали в САП.

        Напомним

        Высший антикоррупционный суд признал бывшего нардепа Виталия Барвиненко виновным в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Суд освободил его от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

        Павел Башинский

        Павел Башинский

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