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Украина потеряла $770 млн на сорванных сделках по поставкам оружия - FT

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Из-за войны Украина ищет оружие повсюду. Но многие сделки не выполнены, и Киев потерял $770 млн. Причинами являются завышенные цены, некачественный товар и коррупция.

Украина потеряла $770 млн на сорванных сделках по поставкам оружия - FT

Украина в войне с россией, обладающей ресурсными и финансовыми преимуществами, постоянно в поисках поставщиков и доноров оружия, в котором остро нуждаются ВСУ. Однако часть оружейных соглашений, поспешно заключенных в течение трех лет, не выполняются по разным причинам. По состоянию на сейчас сумма профинансированных сделок, по которым не произошло поставки оружия, превысила 770 миллионов долларов США. Об этом говорится в расследовании Financial Times, передает УНН. 

Детали

Расследователи FT ссылаются на государственные документы, полученные в результате утечки данных, материалы судебных дел и десятки интервью с должностными лицами по закупкам, торговцами и производителями оружия.

В поисках оружия и боеприпасов, говорится в расследовании, украинские чиновники попали в водоворот безжалостных капризов международного рынка оружия. В нескольких случаях Киев выплатил крупные суммы авансом малоизвестным компаниям за оружие, которое в Украину так и не поставили - по разным причинам.

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В других случаях, по словам официальных лиц, оружие было продано Украине по значительно завышенным ценам из-за ажиотажного роста мирового спроса. Есть и такие случаи, когда оружие и боеприпасы, поставленные по соглашениям, поступили в непригодном для использования состоянии.

По данным Министерства обороны Украины, на которые ссылаются расследователи, на сегодняшний день Украина выплатила 770 миллионов долларов авансом иностранным брокерам за оружейный товар, который ВСУ так и не получили. Это значительную часть ежегодного бюджета Украины на вооружение, который составляет 6-8 миллиардов долларов только собственных финансовых ресурсов.

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В то же время усложняют проблему внутренние распри и коррупция со стороны украинских чиновников и государственных брокеров оружия, которые стали причиной части "исчезнувших миллионов".

Напомним

В Украине начато производство штурмовых винтовок CZ Bren 2 под названием "Sich", которые уже поступают на вооружение Сил обороны. Это современное оружие имеет модульную конструкцию и производится на мощностях Укроборонпрома.

Лилия Набока

Лилия Набока

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