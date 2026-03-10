$43.900.1750.710.17
НАБУ и САП разоблачили схему в "Укроборонпроме" на более чем 32 млн гривен

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Также правоохранители заявляют о попытке завладеть еще более 19 млн гривен, а среди подозреваемых - бывший директор госпредприятия (ныне заместитель гендиректора АО "Украинская оборонная промышленность"), экс-советник и бенефициар частной компании.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу, которая в течение 2014–2019 годов завладела средствами государственных предприятий, участников концерна "Укроборонпром", на сумму более 32 млн гривен, а также совершила покушение на завладение еще более 19 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал НАБУ.

Детали

По данным следствия, схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером иностранных компаний к выполнению посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах по продукции и услугам военного назначения. В то же время компании, зарегистрированные в Великобритании и Чехии, фактически никаких услуг не оказывали, а работы выполняли штатные сотрудники государственного предприятия.

В НАБУ отмечают, что в течение 2014-2019 годов посредникам было выплачено более 560 тысяч долларов США (эквивалент 13,3 млн гривен) и почти 670 тысяч евро (эквивалент 19,3 млн гривен). Средства, по версии следствия, проходили через счета фиктивных компаний и в дальнейшем распределялись между участниками преступной группы.

Кроме того, в 2016–2019 годах должностные лица предприятия-спецэкспортера, как сообщают в НАБУ и САП, подготовили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно 172 тысяч долларов США (эквивалент 4,4 млн гривен) и почти 500 тысяч евро (эквивалент 14,7 млн гривен). Однако перечисление не состоялось, поскольку участники схемы узнали об активных следственных действиях НАБУ и САП по аналогичным правонарушениям.

Среди подозреваемых - бывший директор государственного предприятия, который сейчас занимает должность одного из заместителей генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность", бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании.

Напомним

Ранее медиа писали о том, что Украина потеряла 770 млн долларов на сорванных сделках по поставке оружия. Причины - завышенные цены, некачественный товар и коррупция.

Александра Василенко

