На Житомирщині судитимуть звинувачених у 12-мільйонних махінаціях із нерухомістю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Житомирській області завершили розслідування справи щодо незаконного заволодіння нерухомістю на понад 12 мільйонів гривень. Про це повідомили в пресслужбі МВС України, передає УНН.
“Обвинувальний акт скеровано до Малинського районного суду. Серед обвинувачених — керівники трьох комерційних структур і державний реєстратор. Злочинну "схему" із заволодіння майном та активами трьох комерційних структур викрили та задокументували співробітники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області, слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою Житомирщини”, - розповіли в відомстві.
Зазначається, що до складу угруповання входили мешканці Харківської, Полтавської, Сумської та Житомирської областей. Організував "схему" керівник та засновник товариства — мешканець Харкова, залучив до діяльності жителя Полтавської області. Останній підшукав особу, на якого оформили товариства з ознаками фіктивності для подальшої перереєстрації на них нерухомості та активів комерційних структур вартістю понад 12 мільйонів гривень. З переоформленням права власності їм допомагав державний реєстратор однієї із сільських рад Житомирської області.
Щоби заволодіти майном та активами підприємств, зловмисники спочатку ввели фіктивні фірми до їх статутних капіталів, внаслідок чого керівники фірм стали співзасновниками. Надалі на підставі пакету підроблених документів це дало змогу учасникам "схеми" перереєструвати право власності на підконтрольні структури.
Організатору, державному реєстратору та ще двом керівникам фіктивних підприємств було повідомлено про підозру. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженню завершено та затверджено обвинувальний акт. Зокрема організатору інкримінують вчинення злочинів, передбачених за частиною 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), частиною 3 статті 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), частиною 3 статті 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), частиною 3 статті 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а його спільникам — за частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 206-2, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що ВАКС арештував з можливістю внесення застави очільника фірми у справі розкрадання понад 14 млн гривень.