Справа розкрадання понад 14 млн грн: ВАКС арештував з можливістю внесення застави очільника фірми

“У середу, 21 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала керівнику однієї з приватних фірм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 17 грудня поточного року. Альтернативою підозрюваному визначено заставу у розмірі 189 180 гривень”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 600 тисяч грн колишнього в.о. гендиректора ДП “Первомайськвугілля” Артура Мірумяна, якого підозрюють у розкраданні понад 14 млн гривень.



Як повідомлялося, виконувача обов’язків генерального директора ДП “Первомайськвугілля” та директора відокремленого підрозділу згаданої шахти — ВП “Шахта “Золоте” викрито на розкраданні понад 14 млн гривень, виділених на попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на Луганщині.