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На Закарпатті пасажирський потяг на смерть збив дитину

Київ • УНН

 • 16727 перегляди

На Виноградівщині потяг збив 14-річного підлітка, який раптово вибіг на колію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці, поліція відкрила кримінальне провадження.

На Закарпатті пасажирський потяг на смерть збив дитину

У Закарпатській області потяг збив 14-річного підлітка, який раптово вибіг на колію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці, поліція відкрила кримінальне провадження, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.

У селищі Вилок під потягом міжобласного сполучення "Запоріжжя-Солотвино" загинув 14-річний житель села Перехрестя

- повідомили у поліції.

Деталі

1 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Вилок під потягом загинула людина.

"З’ясувалося, що близько 14:40 машиніст пасажирського потягу сполученням "Запоріжжя-Солотвино" допустив наїзд на 14-річного жителя села Перехрестя, який, за показами водія, раптово вибіг на колію. Від отриманих травм дитина загинула на місці події", - ідеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту слідчі поліції Виноградова відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

У справі наразі призначено експертні дослідження, за висновками яких поліцейські встановлять усі обставини події. Слідство у справі триває.

На Сумщині потяг збив на смерть двох підлітків23.01.25, 11:22 • 25290 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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