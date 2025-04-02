На Закарпатье пассажирский поезд насмерть сбил ребенка

В Закарпатской области поезд сбил 14-летнего подростка, который внезапно выбежал на колею. От полученных травм парень погиб на месте, полиция открыла уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

В поселке Вилок под поездом межобластного сообщения "Запорожье-Солотвино" погиб 14-летний житель села Перекрестье - сообщили в полиции.

Детали

1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Вилок под поездом погиб человек.



"Выяснилось, что около 14:40 машинист пассажирского поезда сообщением "Запорожье-Солотвино" допустил наезд на 14-летнего жителя села Перекрестье, который, по показаниям водителя, внезапно выбежал на колею. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта следователи полиции Виноградова открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время по делу назначены экспертные исследования, по выводам которых полицейские установят все обстоятельства произошедшего. Следствие по делу продолжается.

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