На Європу припадає 85% нинішніх випадків мавпячої віспи - ВООЗ

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"Європа залишається епіцентром цього наростаючого спалаху: 25 країн повідомили про більш ніж 1500 випадків, або 85% від загальної кількості випадків захворювання у світі", - сказав Клюге.

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Регіональний директор ВООЗ наголосив, що "масштаби цього спалаху становлять реальну небезпеку". "Чим довше вірус циркулює, тим більше він поширюватиметься і тим сильніша хвороба закріпиться в неендемічних країнах", - додав він.

Урядам, партнерам у галузі охорони здоров'я та громадянському суспільству, за його словами, необхідно діяти невідкладно та разом для боротьби з цим спалахом; і необхідні три основні кроки:



провести посилений епіднагляд, відстежити контакти та запобігти інфекції та боротися з нею;



активна участь спільноти та чіткіша комунікація для стримування передачі;



справжнє та безкорисливе регіональне співробітництво — терміново зараз і в довгостроковій перспективі.



При цьому Клюге зазначив, що "досі в Європі більшість, хоч і не всі, зареєстрованих пацієнтів були серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками". "Багато, але не всі пацієнти, повідомляють про численних та іноді анонімних сексуальних партнерів. Тому швидке виявлення, відстеження та повідомлення сексуальних партнерів часто буває утрудненим, але, як і раніше, має вирішальне значення для припинення подальшого поширення", - додав він.

"Але — і це важливо — ми повинні пам'ятати, що вірус віспи мавп сам по собі не прив'язаний до будь-якої конкретної групи. Стигматизація певних груп населення підриває заходи у сфері громадського здоров'я у відповідь, як ми неодноразово бачили у таких різноманітних контекстах, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз та COVID-19. Віспа мавп буде опортуністичною у своїй боротьбі за виживання, і її поширення залежатиме від наданих їй умов", - наголосив Клюге.

Також він торкнувся теми вакцинації.

"Наразі є обмежена кількість вакцин та противірусних препаратів проти віспи мавп, а також обмежені дані про їх використання. Наразі масова вакцинація не рекомендується і не потрібна. Цілеспрямована вакцинація до або після контакту з вірусом може принести користь тим, хто контактував з пацієнтами, зокрема медичним працівникам", - додав він.

При цьому Клюге нагадав, що буквально вчора ВООЗ оголосила, що наступного тижня ми скликає комітет з надзвичайних ситуацій, "щоб обговорити, чи є нинішнє поширення віспи мавп у неендемічних країнах надзвичайною ситуацією в галузі охорони громадського здоров'я, що має міжнародне значення".

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Доповнення

Всесвітня організація здоров'я повідомляє, що працює з експертами над новою назвою для хвороби "мавпяча віспа".