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ВООЗ придумає нову назву для мавпячої віспи

ВООЗ придумає нову назву для мавпячої віспи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Всесвітня організація здоров'я повідомляє, що працює з експертами над новою назвою для хвороби "мавпяча віспа", пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Це сталося після того, як минулого тижня понад 30 науковців написали про термінову необхідність у "недискримінаційній та нестигматизувальній" назві для вірусу та захворювання, яке він викликає.

Вони заявили, що подальша згадка про вірус "як про африканський" є неточною та дискримінаційною.

Комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я наступного тижня збереться з метою оцінити небезпеку спалаху захворюваності на віспу, повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Очільник ВООЗ наголосив, що спалах мавпячої віспи - незвичайний і викликає занепокоєння.

"З цієї причини я вирішив скликати комітет з надзвичайних ситуацій відповідно до міжнародних медико-санітарних правил наступного тижня, щоб оцінити, чи є цей спалах надзвичайною ситуацією", - зазначив він.

Станом на 12 червня ВООЗ зареєструвала понад 1 600 підтверджених випадків інфікування віспою мавп та близько 1 500 ймовірних випадків у 39 країнах.

Доповнення

Мавпяча віспа найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки. За межі цього регіону її збудник найчастіше потрапляє з людьми і тваринами, які там побували.

Мавпяча віспа передається через тісний контакт з інфікованою людиною. Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або через очі, ніс чи рот. Раніше її вважали інфекцією, яка не передається статевим шляхом, але вона таки може передаватися при прямому контакті під час сексу.

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Дослідження показують, що вакцина проти звичайної віспи Imvanex приблизно на 85% ефективна проти мавпячої віспи, оскільки ці два віруси дуже схожі.

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