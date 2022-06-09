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Німецький комітет з вакцинації рекомендував щеплення дорослим з ризиком зараження мавпячою віспою

Німецький комітет з вакцинації рекомендував щеплення дорослим з ризиком зараження мавпячою віспою

Київ • УНН

 • 151444 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Постійний комітет з вакцинації (STIKO) в Німеччині рекомендує людям старше 18 років, які наражалися на ризик інфікування мавпячою віспою, отримувати вакцину, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

STIKO рекомендує, щоб щеплення від віспи мавп були пріоритетними для людей, які нещодавно зазнали дії вірусу, що викликає це захворювання, пише AP.

Так, комітет у четвер поширив проект рекомендації, у якому йдеться, що через обмежені поставки вакцина проти віспи Imvanex має бути доступна в першу чергу людям, які зазнали впливу вірусу в попередні 14 днів.

Консультативний комітет заявив, що два щеплення повинні бути зроблені з інтервалом не менше 28 днів людям, які раніше не були вакциновані проти віспи, у той час як однієї дози достатньо для тих, хто отримав щеплення від віспи раніше. Віспа мавп - рідкісне захворювання, що належить до того ж сімейства вірусів, що і віспа.

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Комітет заявив також, що людям із підвищеним ризиком зараження віспою мавп вакцина має бути гадана в другу чергу. Сюди входять чоловіки, які мають статеві контакти зі партнерами-чоловіками, що змінюються; усі більш ніж 130 випадків віспи мавп у Німеччині досі стосувалися осіб з цієї групи, відзначає видання.

Співробітники спеціалізованих лабораторій, які працюють з інфекційними зразками, що містять віспу мавп, також можуть належати до категорії високого ризику, йдеться у повідомленні.

Рекомендації STIKO не мають обов'язкової юридичної сили, але зазвичай їм слідує німецька влада.

Доповнення

Органи охорони здоров'я Європи, Північної Америки, Ізраїлю та Австралії виявили понад 100 випадків віспи мавп.  Захворювання тривалий час було ендемічним в Африці. Хоча поширення вірусу за межі Африки викликає занепокоєння, експерти вважають, що ризик для широкого загалу залишається низьким.

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