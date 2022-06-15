ВОЗ придумает новое название для обезьяньей оспы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Всемирная организация здоровья сообщает, что работает с экспертами над новым названием для болезни "обезьянья оспа", пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Это произошло после того, как на прошлой неделе более 30 ученых написали о срочной необходимости в "недискриминационном и нестигматизированном" названии для вируса и заболевания, которое он вызывает.
Они заявили, что дальнейшее упоминание о вирусе "как об африканском" является неточным и дискриминационным.
Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения на следующей неделе соберется с целью оценить опасность вспышки заболеваемости оспой, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Глава ВОЗ подчеркнул, что вспышка обезьяньей оспы - необычная и вызывает беспокойство.
"По этой причине я решил созвать комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе, чтобы оценить, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией", - отметил он.
По состоянию на 12 июня ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев инфицирования оспой обезьян и около 1500 возможных случаев в 39 странах.
Дополнение
Обезьянья оспа чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. За пределы этого региона ее возбудитель чаще всего попадает с побывавшими там людьми и животными.
Обезьянья оспа передается через тесный контакт с инфицированным человеком. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через глаза, нос или рот. Раньше ее считали инфекцией, которая не передается половым путем, но она может передаваться при прямом контакте во время секса.
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Исследования показывают, что вакцина против обычной оспы Imvanex примерно на 85% эффективна против обезьяньей оспы, поскольку эти два вируса очень похожи.