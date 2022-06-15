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На Европу приходится 85% нынешних случаев обезьяньей оспы - ВОЗ

На Европу приходится 85% нынешних случаев обезьяньей оспы - ВОЗ

Киев • УНН

 • 170062 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. На Европейский регион приходится 85% случаев оспы обезьян в нынешней вспышке, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в среду, пишет УНН.

Цитата

"Европа остается эпицентром этой нарастающей вспышки: 25 стран сообщили о более чем 1500 случаях, или 85% от общего количества случаев заболевания в мире", - сказал Клюге.

Детали

Региональный директор ВОЗ подчеркнул, что "масштабы этой вспышки представляют реальную опасность". "Чем дольше вирус циркулирует, тем больше он будет распространяться и тем сильнее заболевание закрепится в неэндемичных странах", - добавил он.

Правительствам, партнерам в области здравоохранения и гражданскому обществу, по его словам, необходимо действовать безотлагательно и вместе для борьбы с этой вспышкой; и необходимы три основных шага:

  • провести усиленный эпиднадзор, отследить контакты и предотвратить инфекцию и бороться с ней;
  • активное участие сообщества и более четкая коммуникация для сдерживания передачи;
  • подлинное и бескорыстное региональное сотрудничество — срочно сейчас и в долгосрочной перспективе.

При этом Клюге отметил, что "до сих пор в Европе большинство, хотя и не все, зарегистрированных пациентов были среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами". "Многие, но не все пациенты, сообщают о многочисленных и иногда анонимных сексуальных партнерах. Поэтому быстрое выявление, отслеживание и уведомление сексуальных партнеров часто бывает затруднено, но по-прежнему имеет решающее значение для прекращения дальнейшего распространения", - добавил он.

"Но — и это важно — мы должны помнить, что вирус оспы обезьян сам по себе не привязан к какой-либо конкретной группе. Стигматизация определенных групп населения подрывает ответные меры общественного здравоохранения, как мы неоднократно видели в таких разнообразных контекстах, как ВИЧ/СПИД, туберкулез и COVID-19. Оспа обезьян будет оппортунистической в ​​своей борьбе за выживание, и ее распространение будет зависеть от предоставленных ей условий", - подчеркнул Клюге.

Также он затронул тему вакцинации.

"В настоящее время имеется ограниченное количество вакцин и противовирусных препаратов против оспы обезьян, а также ограниченные данные об их использовании. В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется и не требуется. Целенаправленная вакцинация до или после контакта с вирусом может принести пользу тем, кто контактировал с пациентами, в том числе медицинским работникам", - добавил он.

При этом Клюге напомнил, что буквально вчера ВОЗ объявила, что на следующей неделе мы созывает комитет по чрезвычайным ситуациям, "чтобы обсудить, представляет ли нынешнее распространение оспы обезьян в неэндемичных странах чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение".

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Дополнение

Всемирная организация здоровья сообщает, что работает с экспертами над новым названием для болезни "обезьянья оспа".

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