На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок: ДБР зареєструвало кримінальне провадження
Київ • УНН
11 вересня на Волині боєприпас з українського винищувача влучив у приватний будинок, повністю його знищивши. ДБР розслідує інцидент як порушення правил польотів.
Вчора, 11 вересня, під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
Деталі
Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження через падіння боєприпасу з українського винищувача на будинок одного із сіл на Волині. За попередніми даними, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Через вибух будівля була повністю знищена. На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає
На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії. Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).
