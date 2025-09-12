На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок: ДБР зареєструвало кримінальне провадження

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
11:55 • 4918 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 7904 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 11139 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 18542 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 13884 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 14857 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 37972 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39712 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52679 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 83591 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.9м/с
32%
756мм
Популярнi новини
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 8762 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 8538 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 14100 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 28202 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 4428 перегляди
Публікації
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 4918 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 4452 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 18542 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 83592 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 57107 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Мілойко Спаїч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Івано-Франківська область
Італія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 28998 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 75628 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 38785 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 44985 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 110239 перегляди
Актуальне
The New York Times
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок: ДБР зареєструвало кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 74 перегляди

11 вересня на Волині боєприпас з українського винищувача влучив у приватний будинок, повністю його знищивши. ДБР розслідує інцидент як порушення правил польотів.

На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок: ДБР зареєструвало кримінальне провадження

Вчора, 11 вересня, під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН

Деталі

Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження через падіння боєприпасу з українського винищувача на будинок одного із сіл на Волині. За попередніми даними, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок. Через вибух будівля була повністю знищена. На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає

- повідомили в ДБР.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії. Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них). 

Нагадаємо

У селі Копилля на Волині, попередньо, з українського літака випав боєприпас, який зруйнував житловий будинок. 

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Волинська область
Україна