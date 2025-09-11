На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ

У селі Копилля на Волині, попередньо, з українського літака випав боєприпас, який зруйнував житловий будинок, передає УНН із посиланням на "Волинські новини".

Деталі

Як пише видання, із літака впала ракета на житловий будинок у селі Копилля на Волині. Сталося це в день 11 вересня.

За словами очевидців літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, а опісля повернувся у напрямку білорусі.

Зазначається, що у зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На щастя, людей у будинку на той момент не було.

Жителі села підтверджують вибух і кажуть, що ракета нібито випадково впала із українського літака.

У ДБР виданню повідомили, що розпочали розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля. На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо

Україна втратила ще одного захисника неба. 11 вересня близько 13:30 під час виконання бойового завдання на фронті трагічно загинув майор 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик, 1995 року народження.