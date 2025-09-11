На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 2104 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
15:15 • 10962 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 21556 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 14088 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 12787 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 19351 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13756 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 15897 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14095 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14157 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.9м/с
54%
755мм
Популярные новости
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 32206 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»11 сентября, 13:02 • 10996 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 10327 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами15:13 • 9454 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать18:35 • 5238 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 21572 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 19357 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 32219 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 48550 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 109075 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Тимоти Снайдер
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Литва
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 10336 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 32219 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 24059 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 32251 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 97156 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30
Ил-18
YouTube

На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ

Киев • УНН

 • 356 просмотра

В селе Копылье на Волыни с украинского самолета выпал боеприпас, разрушив жилой дом. ГБР начало расследование по факту падения авиационного боеприпаса.

На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ

В селе Копылье на Волыни, предварительно, с украинского самолета выпал боеприпас, который разрушил жилой дом, передает УНН со ссылкой на "Волынские новости".

Детали

Как пишет издание, с самолета упала ракета на жилой дом в селе Копылье на Волыни. Произошло это в день 11 сентября.

По словам очевидцев, самолет голубого цвета летел очень низко над домами, а затем вернулся в направлении беларуси.

Отмечается, что в разрушенном жилом доме проживают родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. К счастью, людей в доме на тот момент не было.

Жители села подтверждают взрыв и говорят, что ракета якобы случайно упала с украинского самолета.

В ГБР изданию сообщили, что начали расследование по факту падения авиационного боеприпаса с украинского истребителя на территории села Копылье. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.416 УКУ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Напомним

Украина потеряла еще одного защитника неба. 11 сентября около 13:30 во время выполнения боевого задания на фронте трагически погиб майор 39-й бригады тактической авиации Александр Боровик, 1995 года рождения.

Павел Башинский

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Беларусь
Волынская область