На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом - СМИ

В селе Копылье на Волыни, предварительно, с украинского самолета выпал боеприпас, который разрушил жилой дом, передает УНН со ссылкой на "Волынские новости".

Детали

Как пишет издание, с самолета упала ракета на жилой дом в селе Копылье на Волыни. Произошло это в день 11 сентября.

По словам очевидцев, самолет голубого цвета летел очень низко над домами, а затем вернулся в направлении беларуси.

Отмечается, что в разрушенном жилом доме проживают родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. К счастью, людей в доме на тот момент не было.

Жители села подтверждают взрыв и говорят, что ракета якобы случайно упала с украинского самолета.

В ГБР изданию сообщили, что начали расследование по факту падения авиационного боеприпаса с украинского истребителя на территории села Копылье. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.416 УКУ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Напомним

Украина потеряла еще одного защитника неба. 11 сентября около 13:30 во время выполнения боевого задания на фронте трагически погиб майор 39-й бригады тактической авиации Александр Боровик, 1995 года рождения.