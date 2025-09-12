На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом: ГБР зарегистрировало уголовное производство

$41.310.10
Эксклюзив
11:55 • 4676 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 7644 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 11044 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 18383 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 13812 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 14826 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 37946 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39700 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52669 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 83506 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 8272 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 8050 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 13854 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 27954 просмотра
Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: что известно12 сентября, 05:38 • 4000 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 4638 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 4294 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 18370 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 83492 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 57018 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Порошенко
Владимир Омелян
Милойко Спаич
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Ивано-Франковская область
Италия
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 28954 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 75579 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 38750 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 44952 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 110203 просмотра
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136
ЧатГПТ
Лекарственные средства
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом: ГБР зарегистрировало уголовное производство

Киев • УНН

 • 10 просмотра

11 сентября на Волыни боеприпас с украинского истребителя попал в частный дом, полностью его уничтожив. ГБР расследует инцидент как нарушение правил полетов.

На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом: ГБР зарегистрировало уголовное производство

Вчера, 11 сентября, во время полета истребителя произошел несанкционированный срыв боеприпаса, который попал в частный жилой дом. Сотрудники ГБР зарегистрировали уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН

Детали

Сотрудники ГБР зарегистрировали уголовное производство из-за падения боеприпаса с украинского истребителя на дом одного из сел на Волыни. По предварительным данным, 11 сентября во время полета истребителя произошел несанкционированный срыв боеприпаса, который попал в частный жилой дом. Из-за взрыва здание было полностью уничтожено. К счастью, дом был пустым и жертв среди местных жителей нет

- сообщили в ГБР.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит первоочередные следственные действия. Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним). 

Напомним

В селе Копылье на Волыни, предварительно, с украинского самолета выпал боеприпас, который разрушил жилой дом. 

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Волынская область
Украина