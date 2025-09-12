На Волыни с самолета упал боеприпас на жилой дом: ГБР зарегистрировало уголовное производство
Киев • УНН
11 сентября на Волыни боеприпас с украинского истребителя попал в частный дом, полностью его уничтожив. ГБР расследует инцидент как нарушение правил полетов.
Вчера, 11 сентября, во время полета истребителя произошел несанкционированный срыв боеприпаса, который попал в частный жилой дом. Сотрудники ГБР зарегистрировали уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
Сотрудники ГБР зарегистрировали уголовное производство из-за падения боеприпаса с украинского истребителя на дом одного из сел на Волыни. По предварительным данным, 11 сентября во время полета истребителя произошел несанкционированный срыв боеприпаса, который попал в частный жилой дом. Из-за взрыва здание было полностью уничтожено. К счастью, дом был пустым и жертв среди местных жителей нет
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит первоочередные следственные действия. Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Напомним
В селе Копылье на Волыни, предварительно, с украинского самолета выпал боеприпас, который разрушил жилой дом.