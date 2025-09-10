На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів

$41.120.13
Ексклюзив
10:41 • 1228 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 12659 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
08:33 • 16325 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 15393 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 22453 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 17931 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 44167 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 88041 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 16:05 • 73936 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 83486 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводства 10 вересня, 02:37
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети 10 вересня, 03:12
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений 05:17
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країни 06:04
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словом 07:17
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 1224 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 5708 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 12656 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 16323 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 88039 перегляди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week 9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни? 8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків 8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином 7 вересня, 08:47
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів

Київ • УНН

 • 598 перегляди

На Вінниччині затримано 23-річного чоловіка, колишнього вчителя, за підозрою у вбивстві двох підлітків. Він завдав їм колото-різаних поранень у шию, від яких діти померли.

На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів

У Шаргороді на Вінниччині затримано 23-річного колишнього вчителя, який, ймовірно, причетний до вбивства двох учнів місцевого ліцею. Чоловік наніс підліткам колото-різані поранення в шию, від яких вони померли під час надання медичної допомоги. Розпочате розслідування, готується повідомлення про підозру зловмиснику, повідомив Офіс Генпрокурора пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох школярів Шаргородського ліцею (п.1 ст. 2 ст. 115 КК України)

- ідеться у повідомленні.

Як вказано трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Дочекавшись дітей, які йшли до школи, зловмисник раптово напав на підлітків, завдавши їм колото-різані поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.

"Ймовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримано. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження, їхній колишній вчитель. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали прокурори.

Раніше УНН писав, що у місті Шаргород Жмеринського району Вінницької області сталася трагедія. Біля міської лікарні було виявлено тіла двох підлітків із численними ножовими пораненнями.

Про інцидент правоохоронців повідомив місцевий житель уранці 10 вересня. Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класів однієї зі шкіл Шаргородської територіальної громади. Поліція оперативно встановила особу ймовірного злочинця та затримала його. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини події.

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Вінницька область
Україна