На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів
Київ • УНН
На Вінниччині затримано 23-річного чоловіка, колишнього вчителя, за підозрою у вбивстві двох підлітків. Він завдав їм колото-різаних поранень у шию, від яких діти померли.
У Шаргороді на Вінниччині затримано 23-річного колишнього вчителя, який, ймовірно, причетний до вбивства двох учнів місцевого ліцею. Чоловік наніс підліткам колото-різані поранення в шию, від яких вони померли під час надання медичної допомоги. Розпочате розслідування, готується повідомлення про підозру зловмиснику, повідомив Офіс Генпрокурора пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох школярів Шаргородського ліцею (п.1 ст. 2 ст. 115 КК України)
Як вказано трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Дочекавшись дітей, які йшли до школи, зловмисник раптово напав на підлітків, завдавши їм колото-різані поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік.
"Ймовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримано. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження, їхній колишній вчитель. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали прокурори.
Раніше УНН писав, що у місті Шаргород Жмеринського району Вінницької області сталася трагедія. Біля міської лікарні було виявлено тіла двох підлітків із численними ножовими пораненнями.
Про інцидент правоохоронців повідомив місцевий житель уранці 10 вересня. Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класів однієї зі шкіл Шаргородської територіальної громади. Поліція оперативно встановила особу ймовірного злочинця та затримала його. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини події.