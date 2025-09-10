$41.120.13
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников

Киев • УНН

 • 644 просмотра

В Винницкой области задержан 23-летний мужчина, бывший учитель, по подозрению в убийстве двух подростков. Он нанес им колото-резаные ранения в шею, от которых дети скончались.

В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников

В Шаргороде Винницкой области задержан 23-летний бывший учитель, который, вероятно, причастен к убийству двух учеников местного лицея. Мужчина нанес подросткам колото-резаные ранения в шею, от которых они скончались во время оказания медицинской помощи. Начато расследование, готовится сообщение о подозрении злоумышленнику, сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух школьников Шаргородского лицея (п.1 ст. 2 ст. 115 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Как указано, трагедия произошла утром 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. Дождавшись детей, которые шли в школу, злоумышленник внезапно напал на подростков, нанеся им колото-резаные ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались во время оказания неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся.

"Вероятный злоумышленник, совершивший дерзкое убийство двух подростков, задержан. Им оказался местный житель 2002 года рождения, их бывший учитель. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Готовится сообщение о подозрении и ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили прокуроры.

Ранее УНН писал, что в городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области произошла трагедия. Возле городской больницы были обнаружены тела двух подростков с многочисленными ножевыми ранениями.

Об инциденте правоохранителям сообщил местный житель утром 10 сентября. Погибшими оказались ученики 10-го и 11-го классов одной из школ Шаргородской территориальной общины. Полиция оперативно установила личность вероятного преступника и задержала его. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Винницкая область
Украина