На вимогу ЄС: ціни на алкоголь підвищуватимуться в Україні ще 8 років поспіль

“Горілка подорожчає на 12%, вина — десь на 8-24%, і на 7% чи 6 % коньяки та бренді. Але це пов’язано не лише із нещодавнім рішенням МЕРТу про підняття МРЦ на алкоголь. Річ у тім, що Україна уклала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. І, згідно з документом, Україна до 1 січня 2026 року зобов’язана привести ціни на алкоголь і тютюн до європейського рівня. І робиться це з метою, аби побороти контрафакт. На це нам ЄС дав 10 років”, — пояснив Охріменко.

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Тож, до 2026 року ціни на алкоголь та тютюн в Україні зростатимуть на постійній основі, додав експерт.

“Якщо ми повернемось до 2014 року, то помітимо, що у нас вже тоді почали добряче зростати ціни на алкоголь і тютюн. І вони будуть продовжувати підвищуватися кожен рік. У МЕРТі, навіть, колись план цього підвищення складали, розуміючи, що одразу підняти буде досить тяжко”, — зазначив Охріменко, додавши, що цього року українцям слід чекати, як мінімум, ще одного підвищення цін на алкоголь.

“Це може відбутися уже восени”, — зауважив він.

Нагадаємо, у МЕРТ збираються підвищити мінімальну ціну на алкоголь.

“Відбулося зростання складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогоднішній день розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування”, — обґрунтували у МЕРТ.

Зауважимо, що в Україні ціни на горілчані вироби зберігають стабільність з листопада минулого року. Саме тоді уряд востаннє переглянув МРЦ на алкоголь, привівши їх у відповідність зі ставками акцизних зборів.

Загалом, підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників спиртної продукції.

В ідеалі, підвищення МРЦ на алкогольні вироби має відбуватися одразу, як тільки змінюється ціна спирту та зростають акцизні ставки, зауважила глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

Додамо, що у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% — з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.