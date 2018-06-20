По требованию ЕС: цены на алкоголь будут повышаться в Украине еще 8 лет подряд

"Водка подорожает на 12%, вина - где-то на 8-24%, и на 7% или 6% коньяки и бренди. Но это связано не только с недавним решением МЭРТа о повышении МРЦ на алкоголь. Дело в том, что Украина заключила Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. И, согласно документу, Украина к 1 января 2026 года обязана привести цены на алкоголь и табак до европейского уровня. И делается это с целью, чтобы побороть контрафакт. На это нам ЕС дал 10 лет", - пояснил Охрименко.

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Поэтому, к 2026 году цены на алкоголь и табак в Украине будут расти на постоянной основе, добавил эксперт.

"Если мы вернемся к 2014 году, то заметим, что у нас уже тогда начали сильно расти цены на алкоголь и табак. И они будут продолжать повышаться каждый год. В МЭРТе даже когда-то план этого повышения составляли, понимая, что сразу поднять будет довольно тяжело", - отметил Охрименко, добавив, что в этом году украинцам следует ожидать, как минимум, еще одного повышения цен на алкоголь.

"Это может произойти уже осенью", - отметил он.

Напомним, в МЭРТ собираются повысить минимальную цену на алкоголь.

"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - обосновали в МЭРТ.

Отметим, что в Украине цены на водочные изделия сохраняют стабильность с ноября прошлого года. Именно тогда правительство в последний раз пересмотрело МРЦ на алкоголь, приведя их в соответствие со ставками акцизных сборов.

В общем, повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей спиртной продукции.

В идеале, повышение МРЦ на алкогольные изделия должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки, заметила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.