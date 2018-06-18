Експерт: перегляд МРЦ на алкоголь зумовлений дисбалансом цін в Україні та ЄС

Він зауважив, що одна із причин перегляду МРЦ у дисбалансі цін на алкоголь в країнах ЄС та в Україні.

“Це пов’язано із двома основними причинами: у нас є невідповідність цін на алкогольні напої із ЄС, і це створює дисбаланс. Просто зараз, у тому ж Львові, в суботу і в неділю, курсують цілі туристичні автобуси з Польщі, і вони скуповують алкоголь, бо у Польщі він значно дорожче. І зараз на кордоні проїхати неможливо, бо там просто йде горілчаний потік. Вони роблять по кілька ходок, забирають в Україні ті ж дві-три пляшки, і повірте, на цьому маленькі підприємці заробляють. Тож якщо подорожчає (алкоголь в Україні — ред.), то це вирівняє ціни”, — сказав він.

Крім того, Борщевський зауважив, що від підняття МРЦ виграє бюджет.

“Це виправдане джерело надходження до бюджету, тобто підвищення МРЦ позитивно відобразиться на надходженнях до бюджету, як місцевих, так і державного”, — додав експерт.

Нагадаємо, у МЕРТ збираються підвищити мінімальну ціну на алкоголь.

Зокрема, пропонується підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; віскі, ром і джин — на 12%; коньяк (бренді) — на 6,6-9,5%; вино — на 4,5-13,5%.

“Відбулося зростання складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогоднішній день розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування”, — обґрунтували у МЕРТ.

Зауважимо, що в Україні ціни на горілчані вироби зберігають стабільність з листопада минулого року. Саме тоді уряд востаннє переглянув МРЦ на алкоголь, привівши їх у відповідність зі ставками акцизних зборів.

Загалом, підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників спиртної продукції.

В ідеалі, підвищення МРЦ на алкогольні вироби має відбуватися одразу, як тільки змінюється ціна спирту та зростають акцизні ставки, зауважила глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

Додамо, що у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% — з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.