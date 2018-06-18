Эксперт: пересмотр МРЦ на алкоголь обусловлен дисбалансом цен в Украине и ЕС

Он отметил, что одна из причин пересмотра МРЦ - в дисбалансе цен на алкоголь в странах ЕС и в Украине.

"Это связано с двумя основными причинами: у нас есть несоответствие цен на алкогольные напитки с ЕС, и это создает дисбаланс. Просто сейчас, в том же Львове, в субботу и в воскресенье, курсируют целые туристические автобусы из Польши, и они скупают алкоголь, потому что в Польше он значительно дороже. И сейчас на границе проехать невозможно, потому что там просто идет водочный поток. Они делают по несколько ходок, забирают в Украине те же две-три бутылки, и поверьте, на этом маленькие предприниматели зарабатывают. Поэтому если подорожает (алкоголь в Украине - ред.), то это выровняет цены", - сказал он.

Кроме того, Борщевский заметил, что от поднятия МРЦ выигрывает бюджет.

"Это оправданный источник поступления в бюджет, то есть повышение МРЦ положительно отразится на поступлениях в бюджет, как местный, так и государственный", - добавил эксперт.

Напомним, в МЭРТ собираются повысить минимальную цену на алкоголь.

В частности, предлагается повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин - на 12%; коньяк (бренди) - на 6,6-9,5%; вино - на 4,5-13,5%.

"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - обосновали в МЭРТ.

Заметим, что в Украине цены на водочные изделия сохраняют стабильность с ноября прошлого года. Именно тогда правительство последний раз пересмотрело МРЦ на алкоголь, приведя их в соответствие со ставками акцизных сборов.

В целом, повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей спиртной продукции.

В идеале повышение МРЦ на алкогольные изделия должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки, заметила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.