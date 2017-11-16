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На Сумщині ізолювали 10 тонн хімікатів

На Сумщині ізолювали 10 тонн хімікатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Три дні знадобилось фахівцям ДСНС для перезатарення 10 тонн хімікатів сумського отрутомогильника. Про це повідомляє Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України у Сумській області, передає УНН.

 

Зазначається, що непридатні до використання пестициди та інші oтрутoхімікaти невідомі лишали просто неба.

"Наразі вони почали стaнoвити зaгрoзу для нaвкoлишньoгo середoвищa", - йдеться у повідомленні.

Відтак, небезпечні речовини були зібрані у металеві діжки та перезатарені. Тепер отрутохімікати знаходяться у спеціальних складських приміщеннях.

"На черзі ще проведення робіт у селах Московське та Синівка Липоводолинського району", - поінформували у ДСНС.

Раніше УНН повідомляв, що мешканці трьох сіл на Сумщині вже 8 років страждають від отрутохімікатів.

Загалом в Україні накопичено 12 млрд тонн відходів, з яких 12 млн тонн - це небезпечні і отруйні речовини, які можуть провокувати рак у населення.

Проблеми в сфері обігу небезпечних відходів пояснюють безконтрольністю і безвідповідальністю.

Ліцензії на роботу з отрутохімікатами отримують підприємства без належних ресурсів і технологій. Вони беруть гроші за нібито утилізацію небезпечних відходів, проте, не маючи матеріально-технічної бази, викидають їх де-небудь.

Перевірити підприємства практично неможливо - в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Саме тому утилізацію небезпечних відходів в Україні називають "паперовою" або віртуальною. Після такої "утилізації" небезпечні відходи опиняються на стихійних звалищах біля річок, лісів і житлових будинків.

У Верховній Раді спробували змінити ситуацію і посилити вимоги для отримання ліцензій. Нардепи з екологічного комітету ВР ще в минулому році підготували законопроект, згідно з яким, підприємства повинні будуть проходити обов'язкову перевірку перед отриманням ліцензії. Однак, до цього часу законопроект не прийнятий, а мораторій не знято.

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