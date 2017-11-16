В Сумской области изолировали 10 тонн химикатов

Отмечается, что непригодные к использованию пестициды и другие ядохимикaты неизвестные оставляли под открытым небом.

"Сейчас они начали угрожать окружающей среде", - говорится в сообщении.

Поэтому опасные вещества были собраны в металлические бочки и перезатарены. Теперь ядохимикаты находятся в специальных складских помещениях.

"На очереди еще проведение работ в селах Московское и Синевка Липоводолинского района", - сообщили в ДСНС.

Ранее УНН сообщал, что жители трех сел на Сумщине уже 8 лет страдают от ядохимикатов.

В общем в Украине накоплено 12 млрд тонн отходов, из которых 12 млн тонн - это опасные и ядовитые вещества, которые могут провоцировать рак у населения.

Проблемы в сфере обращения с опасными отходами объясняют бесконтрольностью и безответственностью.

Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий. Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако, не имея материально-технической базы, выбрасывают их где-нибудь.

Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов.

В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий. Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.