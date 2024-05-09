На створення нового або повторно створеного міністерства може піти від одного місяця до трьох місяців – Фріз

Представниця партії "Європейська Солідарність" Ірина Фріз критикує зміни в структурі міністерств, вона вважає їх шкідливими, особливо під час воєнного стану, а замість обіцяної оптимізації це призведе до розширення державного апарату. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, передає УНН.

Так ось з моєї точки зору така хаотична діяльність щодо спочатку об'єднання, потім роз'єднання, насправді буде радикально впливати на ефективність того чи іншого ЦООВ (центрального органу виконавчої влади - ред.), тому що насправді для того, щоб переробити елементарну нормативну базу під запуск новоствореного чи повторно створеного міністерства, може піти від одного місяця до трьох місяців, тобто фактично цей час буде займатися це міністерство тим, що просто буде приводити до ладу нормативів для діяльності

Вона переконана, що такий підхід є неправильним та шкідливим, особливо з огляду на те, що країна зараз перебуває у воєнному стані

Але разом з тим я хочу наголосити на тому, що будь-яке об'єднання, яке продавалося суспільству як можливість оптимізації діяльності, скорочення державного апарату, завжди мало за собою виключно розширення цього апарату і дуже шкідливі наслідки