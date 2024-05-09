На создание нового или повторно созданного министерства может уйти от одного месяца до трех месяцев - Фриз

Представительница партии "Европейская Солидарность" Ирина Фриз критикует изменения в структуре министерств, она считает их вредными, особенно во время военного положения, а вместо обещанной оптимизации это приведет к расширению государственного аппарата. Об этом она рассказала в эфире телемарафона, передает УНН.

Так вот с моей точки зрения такая хаотичная деятельность по сначала объединению, затем разъединению, на самом деле будет радикально влиять на эффективность того или иного ЦООВ (центрального органа исполнительной власти - ред.), потому что на самом деле для того, чтобы переделать элементарную нормативную базу под запуск вновь созданного или повторно созданного министерства, может уйти от одного месяца до трех месяцев, то есть фактически это время будет заниматься это министерство тем, что просто будет приводить в порядок нормативы для деятельности - говорит Фриз.

Она убеждена, что такой подход является неправильным и вредным, особенно учитывая то, что страна сейчас находится в военном положении

Но вместе с тем я хочу подчеркнуть, что любое объединение, которое продавалось обществу как возможность оптимизации деятельности, сокращения государственного аппарата, всегда имело за собой исключительно расширение этого аппарата и очень вредные последствия - отметила Фриз.

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