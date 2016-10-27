На сьогодні шанси на розгляд справи Майдану в Гаазі невеликі - П.Дикань

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна має невеликі шанси на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі візьме до розгляду справу Майдану. Про це сказав у коментарі УНН повідомив адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань.



За словами адвоката, Україна подала дві декларації про визнання нею юрисдикції Міжнародного кримінального суду (ad hoc). Перша стосувалася подій Майдану, а друга – Криму і Донбасу.

"Справа (щодо Майдану – ред.) по суті знаходиться на розгляді Міжнародного кримінального суду, але вона перебуває на стадії попереднього вивчення. На сьогодні Офіс прокурора (в Міжнародному кримінальному суді - ред.) не прийняв рішення про прийнятність справи, про те, що вона може бути передана вже на рослідування. І для цього потрібно зробити дуже багато роботи, якщо це взагалі буде можливо", - сказав П.Дикань.

Він зазначив, що фактично йдеться про справу Небесної сотні, а Міжнародний кримінальний суд, відповідно до Римського статуту, розглядає лише справи високопосадовців. Тобто, уточнив він, у будь-якому випадку питання про притягнення до кримінальної відповідальності виконавців та організаторів нижчого рівня, нікуди "не піде" з України і ніяким іншим чином не може бути розглянуте.

П.Дикань пояснив, що для того, аби МКС прийняв до свого розгляду справу, Офіс прокурора має прийняти рішення про те, що вона підлягає розгляду, і там є кілька стадій.

"Ми фактично першу вже пройшли. Вони розглянули, подивилися і сказали, що дійсно були скоєні злочини, які підпадають, за тяжкістю і видами, під ознаки злочинів проти людяності. Однак для того, щоб вони підпадали під юрисдикцію Римського статуту, там має бути або широкомасштабність, або спланованість цього нападу на цивільне населення", - сказав він і уточнив, що про це йшлося у торішньому проміжному звіті Офісу прокурора в МКС.

"І за рік Генеральна прокуратура свою позицію з цього приводу не висловила і не направила додаткове подання. Громадські організації, в тому числі ми як адвокати, направили свій опис подій, в тому числі з доказами системності. Яке рішення прийме Офіс прокурора, на сьогодні не відомо. Але якщо вони не побачать ознак системності чи масштабності, то однозначно буде відхилена ця справа від розгляду. І тоді фактично цей шлях закриється", - зазначив він.

До того ж, П.Дикань наголосив, що Україна як країна, яка не ратифікувала Римський статут, має пройти складну процедуру, аби справу було призначено до розгляду у Міжнародному кримінальному суді.

"Якби ми були державою-членом Міжнародного кримінального суду, то тоді просто рішення прокурора (Офісу прокурора МКС – ред.) і він починає провадження. А у випадку, коли ми не є членами, справа має пройти через палату, яка прийме остаточне рішення щодо прийнятності, лише після цього піде на розслідування", - пояснив адвокат.

П.Дикань також додав, що, наприклад, питання стосовно призначення до розгляду справи щодо Грузії тривало у МКС 6 років, і фактично тільки цього року розпочалося розслідування.

Крім того, на думку П.Диканя, держава Україна не зрозуміло себе поводить. "З одного боку, ми звернулися до Міжнародного кримінального суду, а з іншого боку, на усіх зустрічах держава декларує: що ми ж розслідуємо. І очевидне питання МКС: чого ви від нас хочете тоді, якщо ви самі розслідуєте. Тому що питання комплементарності, тобто, того, що Україна зробила все можливе для розслідування, воно стоїть наступним на порядку денному. Якщо, наприклад, ми пройдемо етап прийняття доказів системності, після цього виникне питання комплементарності. А в нас, з одного боку, суди йдуть, з іншого – пан Луценко декларує, що ми зараз передамо в заочне провадження, відповідно воно також буде знаходитися в суді. Який там буде результат, це вже інша справа. Але для юристів Міжнародного кримінального суду питання буде стояти в тому, а чого ми маємо приймати до провадження справу, яка вже знаходиться на судовому розгляді чи на стадії розслідування в Україні. А Україні не каже, що їй щось заважає розслідувати. Якщо вона не може чи не хоче, це одне питання, а якщо вона і може, і хоче, то до чого тут Міжнародний кримінальний суд", - наголосив він.

Тому, вважає захисник, на сьогодні ще зарано говорити про те, чи розглядатиме Міжнародний кримінальний суд справу Майдану.

"Шанси не такі великі на сьогодні, зважаючи на позицію України. Яка з одного боку, робить вигляд, що розслідує (справу Майдану – ред.), а з іншого боку, ми, наприклад, як адвокати, які залучені до низки проваджень, бачимо, що все-таки стосовно якраз високопосадовців робота пророблена дуже слабка на сьогодні ще", - наголосив він.

П.Дикань додав, що заява про те, що Україна може передати справу Майдану до Міжнародного кримінального суду є оптимістичною і не базується на дійсних фактах.