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На сегодняшний день шансы на рассмотрение дела Майдана в Гааге небольшие - П.Дикань

На сегодняшний день шансы на рассмотрение дела Майдана в Гааге небольшие - П.Дикань

Киев • УНН

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Адвокат пояснил, что Украина должна пройти сложную процедуру для того, чтобы Международный уголовный суд принял к рассмотрению дело Майдана

КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина имеет небольшие шансы на то, что Международный уголовный суд в Гааге примет к рассмотрению дело Майдана. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань.

По словам адвоката, Украина подала две декларации о признании ее юрисдикции Международного уголовного суда (ad hoc). Первая касалась событий Майдана, а вторая - Крыма и Донбасса.

"Дело (по Майдану - ред.) по сути находится на рассмотрении Международного уголовного суда, но оно находится на стадии предварительного изучения. На сегодня Офис прокурора (в Международном уголовном суде - ред.) не принял решение о приемлемости дела, о том, что оно может быть передано уже на расследование. И для этого нужно сделать очень много работы, если это вообще будет возможно", - сказал П.Дикань.

Он отметил, что фактически речь идет о деле Небесной сотни, а Международный уголовный суд, в соответствии с Римским уставом, рассматривает только дела высокопоставленных чиновников. То есть, уточнил он, в любом случае вопрос о привлечении к уголовной ответственности исполнителей и организаторов низшего уровня, никуда "не пойдет" из Украины и никаким другим образом не может быть рассмотрен.

П.Дикань объяснил, что для того, чтобы МУС принял к рассмотрению дело, Офис прокурора должен принять решение о том, что оно подлежит рассмотрению, и там есть несколько стадий.

"Мы фактически первую уже прошли. Они рассмотрели, посмотрели и сказали, что действительно были совершены преступления, подпадающие, по тяжести и видам, под признаки преступлений против человечности. Однако для того, чтобы они подпадали под юрисдикцию Римского устава, там должна быть или широкомасштабность, или спланированность этого нападения на гражданское население", - сказал он и уточнил, что об этом говорилось в прошлогоднем промежуточном отчете Офиса прокурора МУС.

"И за год Генеральная прокуратура свою позицию по этому поводу не высказала и не направила дополнительное представление. Общественные организации, в том числе мы как адвокаты направили свое описание событий, в том числе с доказательствами системности. Какое решение примет Офис прокурора, на сегодня не известно. Но если они не увидят признаков системности или масштабности, то однозначно будет отклонено это дело от рассмотрения. И тогда фактически этот путь закроется", - отметил он.

К тому же, П.Дикань подчеркнул, что Украина как страна, которая не ратифицировала Римский устав, должна пройти сложную процедуру, чтобы дело было назначено к рассмотрению в Международном уголовном суде.

"Если бы мы были государством-членом Международного уголовного суда, то тогда просто решение прокурора (Офиса прокурора МУС – ред.) и он начинает производство. А в случае, когда мы не являемся членами, дело должно пройти через палату, которая примет окончательное решение относительно приемлемости, только после этого пойдет на расследование", - пояснил адвокат.

П.Дикань также добавил, что, например, вопрос относительно назначения к рассмотрению дела по Грузии продолжался в МУС 6 лет, и фактически только в этом году началось расследование.

Кроме того, по мнению П.Диканя, государство Украина не понятно себя ведет. "С одной стороны, мы обратились к Международному уголовному суду, а с другой стороны, на всех встречах государство декларирует: мы же расследуем. И очевидный вопрос МУС: чего вы от нас хотите тогда, если вы сами расследуете. Потому что вопрос комплементарности, то есть, того, что Украина сделала все возможное для расследования, он стоит следующим на повестке дня. Если, например, мы пройдем этап принятия доказательств системности, после этого возникнет вопрос комплементарности. А у нас, с одной стороны, суды идут, с другой – господин Луценко декларирует, что мы сейчас передадим в заочное производство, соответственно оно также будет находиться в суде. Какой там будет результат, это уже другое дело. Но для юристов Международного уголовного суда вопрос будет стоять в том, а чего мы должны принимать к производству дело, которое уже находится на судебном рассмотрении или на стадии расследования в Украине. А Украине не говорит, что ей что-то мешает расследовать. Если она не может или не хочет, это один вопрос, а если она и может, и хочет, то к чему здесь Международный уголовный суд", - подчеркнул он.

Поэтому, считает защитник, на сегодня еще рано говорить о том, будет ли рассматривать Международный уголовный суд дело Майдана.

"Шансы не такие большие на сегодня, несмотря на позицию Украины. Которая с одной стороны, делает вид, что расследует (дело Майдана – ред.), а с другой стороны, мы, например, как адвокаты, привлеченные к ряду производств, видим, что все-таки относительно как раз высокопоставленных чиновников работа проделана очень слабая на сегодня еще", - подчеркнул он.

П.Дикань добавил, что заявление о том, что Украина может передать дело Майдана в Международный уголовный суд является оптимистичным и не основано на действительных фактах.

Украинские Национальные Новости

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