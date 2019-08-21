На річці Прип'ять співробітники Держгідрографії вперше провели наукову експедицію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Держгідрографія спільно з Науковим гідрофізичним центром НАН України та Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником з 8 до 21 серпня вперше проводила експедиційні дослідження в акваторіях річки Прип’ять. Результати цих наукових досліджень використовуватимуть для створення нових маршрутів відвідування Заповідника. Про це повідомляється у пресслужбі Держгідрографії, передає УНН.
“Об’єктом досліджень є акваторія головного навігаційного фарватеру річки Прип’ять від 30 км до 62 км (у межах заповідника). Дослідження виконуються з використанням спеціалізованого судна „Дельфін“ та маломірного судна Aqua Spirit”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві повідомили, що під час експедиції виконувались гідрографічні, гідроакустичні, гідрологічні дослідження, а також радіаційно-екологічний моніторинг, який у майбутньому “надасть можливість вивчити радіаційний та екологічний стан річки Прип’ять”.
“Науковці з використанням однопроменевого ехолота зможуть визначити та підтвердити сучасне розташування суднового ходу річки Прип’ять, виявити зміни загального рельєфу дна русла річки, установити характер і розташування навігаційних небезпек. Досліджуються геоморфологічні та літологічні особливості дна, характеристики затоплених об’єктів природного та штучного походження. Серед основних завдань гідроакустичних досліджень важливе місце займає аналіз характеру та динаміки основних факторів седиментації дистанційними методами. А гідрологічні дослідження дозволять вивчити характер і силу течій та фізичних і динамічних характеристик русла річки”, — повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що отримані результати наукових досліджень використовуватимуть для створення нових маршрутів відвідування Чорнобильського заповідника, зокрема маршруту з використанням водних шляхів, з облаштуванням відповідних контрольно-пропускних пунктів та візит-майданчиків.
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Зокрема, зазначається, що результати будуть використовувати “у процесі прогнозування екологічного стану русла річки, змін геологічної побудови рельєфу дна, коректури річкових карт і посібників для плавання, а також при розробці рекомендацій для безпечного судноводіння, планування днопоглиблювальних робіт, при розробці туристичних маршрутів Заповідника, формуванні та поповненні бази океанографічних даних, яка формується в рамках створення гідрографічного фрагмента автоматизованого банку цифрових океанографічних даних спільно з Мінінфраструктури, Морською адміністрацією та НАН України”.
Як повідомляв УНН, під час патрулювання зони відчуження правоохоронці виявили та затримали сталкера у місті Прип’ять. Ним виявився 34-річний громадянин США.