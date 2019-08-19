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У зоні відчуження затримали сталкера зі США

У зоні відчуження затримали сталкера зі США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Під час патрулювання зони відчуження правоохоронці виявили та затримали ще одного сталкера у місті Прип’ять. Ним виявився 34-річний громадянин США. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Любитель екстримального туризму прибув до України зі штату Пенсильванія. Чоловік незаконно проник до зони відчуження, оминаючи контрольно-пропускний пункт.

Щодо даного громадянина поліція склала адміністративний протокол за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відтак, громадянину Сполучених Штатів загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі, працівниками поліції зони ЧАЕС направлено подання до Іванківського районного відділу Державної міграційної служби, аби сталкеру-іноземцю скоротили термін перебування в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня у Чорнобильскій зоні відчуження за добу затримали 17 сталкерів.

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