У зоні відчуження затримали сталкера зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Під час патрулювання зони відчуження правоохоронці виявили та затримали ще одного сталкера у місті Прип’ять. Ним виявився 34-річний громадянин США. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
Любитель екстримального туризму прибув до України зі штату Пенсильванія. Чоловік незаконно проник до зони відчуження, оминаючи контрольно-пропускний пункт.
Щодо даного громадянина поліція склала адміністративний протокол за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відтак, громадянину Сполучених Штатів загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Наразі, працівниками поліції зони ЧАЕС направлено подання до Іванківського районного відділу Державної міграційної служби, аби сталкеру-іноземцю скоротили термін перебування в Україні.
Нагадаємо, минулого тижня у Чорнобильскій зоні відчуження за добу затримали 17 сталкерів.