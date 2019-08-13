За добу у зоні відчуження затримали 17 сталкерів

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Під час патрулювання території чорнобильської зони відчуження, правоохоронці виявили та затримала цілих чотири групи сталкерів, серед яких є і іноземці, які проникли на територію з метою туризму. Про це УНН повідомилу у відділі комунікаці поліції Київської області.