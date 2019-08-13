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За добу у зоні відчуження затримали 17 сталкерів

За добу у зоні відчуження затримали 17 сталкерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Під час патрулювання території чорнобильської зони відчуження, правоохоронці виявили та затримала цілих чотири групи сталкерів, серед яких є і іноземці, які проникли на територію з метою туризму. Про це УНН повідомилу у відділі комунікаці поліції Київської області.

Перша група з двох чоловіків 28 та 42 років була затримана у відселеному селі Люб’янка. Порушники мешканці міст Єнакієве та Миколаєва.

Другу групу порушників правоохоронці затримали у відселеному місті Прип’ять, молоді люди 20 років з Дніпропетровської та Чернігівської областей.

На об’єкті "Чорнобиль-2" була затримана третя група киян 18, 19, 20 та 39 років.

Поблизу відселеного села Бички поліція затримала ще дві групи туристів, четверо з яких громадяни Франції 19, 20, 27 років та провідник-киянин 25 років. Решта також кияни та жителі Донецької області 18 та 20 років.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного та Славутицького міського суду Київської області для прийняття рішення. Також матеріали направлені до Державної міграційної служби для скорочення терміну перебування іноземців на території України.

Нагадаємо, минулого тижня У Чорнобильській зоні виявили п'ятеро сталкерів-іноземців.

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